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12:42 20 Şubat 2020
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    Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçak

    Hürriyet yazarı Cebeci: Kule Türkçe konuştu, yardımcı pilot anlamadı

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    Sabiha Gökçen Havalimanı’nda pistten çıkan uçak inişe geçtiğinde, kule ve uçak arasındaki iletişimin Türkçe gerçekleştirildiği, Endonezyalı ikinci pilotun konuşmaları anlamadığı için yardımcı olamadığı iddia edildi.

    Hürriyet yazarı Uğur Cebeci, Sabiha Gökçen Havalimanı’nda 3 kişinin hayatını kaybettiği, 180 kişinin yaralandığı uçak kazası hakkında bir yazı kaleme aldı. 

    'Pegasus kazasından son tespitler' başlıklı köşe yazısında Cebeci, kule ile uçak arasında konuşmaların Türkçe yapıldığını, Endonezyalı yardımcı pilotun konuşmaları anlamadığını iddia etti.

    Cebeci yazısında olayı şöyle anlattı:

    "Kulenin Türkçe konuşması nedeniyle bütün konuşmaları Kaptan Pilot Mahmut Arslan’ın yaptığı, ikinci pilot Endonezyalı Ferdinant Pandaag’ın anlamadığı için sisteme yeterince yardımcı olmadığı da belirlendi. İngilizce konuşulması gerekirken Türkçe konuşulmasının yarattığı sorunların Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve Hava Trafik kontrolörlerinin bağlı olduğu DHMİ’nin gündeme getirip gözden geçirmesi gerekecek. Özellikle son yıllarda hemen tüm Türk Hava Yolu şirketlerinde çok sayıda yabancı pilot bulunuyor. Üstelik havacılığın ana dilinin de İngilizce olduğu biliniyor. İlk araştırmalar da uçağın pist içinde hızının limitler içinde olduğu ancak yumuşak inişle piste geç oturduğu bilgileri de sızdı. Uçağın otomatik anons sisteminden yolcuların telefonlarını açabilecekleri duyurulurken bazı yolcuların hızla kemerlerini çözdükleri de tanık ifadelerinden öğrenildi."

    'İnişe zorlayan neden'

    Cebeci, pilotun pas geçmek yerine inmeyi tercih etmesinin nedeni konusunda bir söylentiyi de şu sözlerle köşesine taşıdı:  

    "İnişten dört buçuk dakika önce uçağa yıldırım isabet ettiği kaptanın da bir an önce inerek uçakta hasar olup olmadığını görmek istediği, bu durumunda onu inişe zorlayan bir neden olduğu söylentileri yoğunlaştı."

    Uçağın kontrolden çıkma sebebine ilişkin iddialara da değinen Cebeci, "Pegasus uçağının oluşan su yastığında (Aqua planing-Hydro Planing ) kaymasıyla savrulup kontrolden çıktığı iddiaları kesinlik kazanmaya başladı" ifadelerini kullandı: 

    "Sabiha Gökçen Havalimanı’nda pistten çıkarak 30 metrelik çukura savrulan Pegasus uçağının oluşan su yastığında (Aqua planing-Hydro Planing ) kaymasıyla savrulup kontrolden çıktığı iddiaları kesinlik kazanmaya başladı. Pistin F çıkışını geçtikten sonra kaptan pilotun uçağın motor fren sistemi olan Reverse’i kapattığı ve flapları topladığı ama daha sonra uçağını durduramadığı anlaşıldı. Pist üzerinde iniş takım lastikleri ile zemin arasında oluşan suyun teması engellediği ve savrulmanın meydana geldiği iddiaları güçlendi. Bu arada uzmanları lastikleri kaplamaları, yıpranma dereceleri ve içinde bulunan Nitrojen dolumu ile ilgili kayıtları da inceliyorlar."

    Etiketler:
    Uğur Cebeci, Türkçe, İngilizce, kule, Pilot, Uçak kazası, Uçak, Sabiha Gökçen Havalimanı, Sabiha Gökçen Havaalanı, Sabiha Gökçen
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