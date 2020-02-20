Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Özel okul açma standartlarını yükseltmek istiyoruz

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Özel okul açma standartlarını yükseltmek istiyoruz. Bir kısmı kanuni düzenleme gerektiriyor. Bununla ilgili Meclis'teki süreç devam ediyor" dedi. Selçuk, 20 bin ek öğretmen ataması yapılacağını açıkladı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda eğitim gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Selçuk, Yenilenen Eğitim Bilişim Ağı'na (EBA) ilişkin, "Çocuğa özel deneme sınavı yapılabiliyor. Her şey kişiye özel. Dünyada 2-3 ülkede varsa biri Türkiye'de" dedi.

'20 bin ek öğretmen ataması yapılacak'

2020 için daha önce 20 bin öğretmen ataması yapılacağını ilan ettiklerini hatırlatan Selçuk, 2019'un üçüncü çeyreğinden itibaren ekonomide yaşanan olumlu gelişmelerin ardından 20 bin ek öğretmen ataması yapılması kararı alındığını söyleyerek, şöyle devam etti:

"Bu dönem inşallah 20 bin ek atama daha gelecek, yani 20 bini ilan etmiştik, bir 20 bin daha gelecek. Bunların zaten belli dönemleri var. Süreç başlatılacak ve uygun dönemde, bu yıl içinde tekrar bir 20 bin daha atama olacak. Bugün ilk cemre düştü ve biz de bir müjde vermiş olalım."

Bakan Selçuk ek atamanın ne zaman yapılacağına ilişkin soruya, "Burada bir şubat dönemi vardır, bir de daha sonraki, okullar açılmadan önce yeni bir sezon vardır. Bunu öğretmen adayları çok iyi bilirler. Bu, çok uzun zamandır beklenen bir şeydi ve bunu buradan açıklamış olduk" yanıtını verdi.

'Depremde hasar gören okulların nereye yapılacağı hemen çözümlendi'

Elazığ'daki depremde 30 okul binasının hasar gördüğünü, bu binaların nasıl ve nereye yapılacağının hemen çözümlendiğini belirten Selçuk, "Pazar günü Elazığ'da olacağım. Velilerimizle de görüşeceğiz, eksikleri tespit edeceğiz. Pazartesi de okulları açacağız" ifadelerini kullandı.

'Sınavla öğrenci alınacak okullarda kontenjan oranı yüzde 10 olacak'

Sınavla öğrenci alınacak okullarda kontenjanların oranının yüzde 10 olacağını, sayının bu oran üzerinden belirleneceğini söyleyen Selçuk, LGS kapsamındaki sınava girecek öğrenci sayısına ilişkin, "Çocuklarımızı asla mağdur etmeyiz, kontenjanlar ayarlandı, rahat olsunlar" diye konuştu.

Selçuk, "Sporla, sanatla, bilimle ilgilenen öğrencilere bir ek avantaj sağlamakla ilgili bazı hazırlık çalışmalarımız var" dedi.

Bakan Selçuk, "Özel okul açma standartlarını yükseltmek istiyoruz. Bir kısmı kanuni düzenleme gerektiriyor. Bununla ilgili Meclis'teki süreç devam ediyor" açıklamasında bulundu.

Selçuk, üniversiteyi bitiren gençlerin işle ilgili beklentileri olduğunu, kendilerinin de buna yönelik büyük gayret sarf ettiğini belirtti.