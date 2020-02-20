Kadir Şeker dosyasında kriminal rapor tamamlandı, kadın tanığın ifadesi ortaya çıktı

Konya'da şiddete maruz kalan Ayşe D.'ye yardım etmek isterken Özgür Duran'ın ölümüne sebep olan Kadir Şeker dosyasında sona gelindi. İncelemeler sonucu Şeker'in Duran'ı arbede sırasında bıçakladığını gösterir bir tespit yapılamadı. İfadesi alınan kadın tanık, ikili arasında itişme yaşandığını ancak yere düştüklerini görmediğini söyledi.

Konya'da şiddete uğradığını düşündüğü Ayşe D.’ye yardım etmek isterken sevgilisi Özgür Duran’ın bıçakla ölümüne neden olan üniversiteye hazırlık öğrencisi Kadir Şeker dosyasında iddianame hazırlanma aşamasına gelindi.

İlk incelemeler sonucu Şeker'in, Duran'ı üzerine düşme veya arbede sırasında bıçakladığını gösterir bir tespit yapılamadı.

Bıçağın giriş şekli ve yaranın derinliğinden de ölüme sebebiyet veren yaralanmanın 'üzerine düşme sonucu yaşanan arbede sırasında gerçekleştiği' değerlendirmesi yapılamadı.

Tanık ifadesi: Yere düşmediler

DHA'nın haberine göre, soruşturma kapsamında ifadesi alınan bir kadın tanık, olayı baştan sona anlattı. Dosyaya giren ifadeye göre kadın tanık, Özgür Duran ile Kadir Şeker arasında itişmeler yaşandığını ancak yere düştüklerini görmediğini söyledi.

Şeker ise ifadesinde Duran ile birlikte yere düştüğünü, bıçağın da bu sırada saplandığını düşündüğünü anlattı.

Kadir'in üzerinden toprak örnekleri alındı

Öte yandan Konya Başsavcılığı her bir delili kapsamlı incelemeye aldı. Şeker’in kıyafetleri üzerinden toprak örnekleri alındığı da öğrenildi.

Ancak toprak örneklerinin tam olarak nereye ait olduğunun tespit edilmesi için hem olay yeri olan parktan hem de yol güzergahı boyunca toprak örnekleri alındığı ve karşılaştırıldığı belirtildi.

Kadir'in vücudundaki yaralanmalar da tek tek tespit edildi. Bu darbe izlerinin nasıl oluştuğuna ilişkin de incelemeler yapıldığı öğrenildi. Kadir’in olay sırasında ne şekilde yaralandığının belirlenmesi için kapsamlı değerlendirmeler yapıldığı bildirildi.

Ayşe D. olay yerinde darp edilmemiş

Öte yandan Kadir Şeker’in şiddete uğradığını düşündüğü Ayşe D.’yi kurtarma amacıyla olay yerine gitmesine rağmen, yapılan muayene ve adli incelemelerde kadının olay yerinde darp edildiğine ilişkin bir bulguya rastlanmadı.

Ancak Ayşe D.’nin Özgür Duran tarafından olay yeri olan parka gelmeden önce darp edildiğine ilişkin tespitler yapıldı. Ayşe D. ifadesinde de Özgür Duran’ın kendisini dövmediğini, sözlü tartışma yaşadıklarını anlattı.

Kadir'i Konya Barosu Başkanı savunacak

Konya Barosu Başkanı Avukat Mustafa Aladağ’ın Kadir’in avukatlığını alacağı öğrenildi.

Kadir’in mevcut avukatından yetkilendirmeyle savunmayı devralacak olan Baro Başkanı Aladağ, şunları söyledi:

"Kadir’in savunması için yüzlerce avukat gönüllü oldu. Türkiye Barolar Birliği Başkanımız ile de durumu görüşerek Kadir’in avukatlığını benim yapmam gerektiğine karar verdik. Kadir için elimizden gelen tüm hukuki desteği sağlayacağız. Biz Kadir adına meşru müdafaa sınırının aşılması sonucu ölüm olayının gerçekleştiği savunması yapacağız. Kadir’in taraflarla hiçbir tanışıklığı yok, dolayısıyla husumet de yok. Herkesin kabul ettiği Kadir’in şiddet mağduru olduğunu düşündüğü kadına yardım etmek kastıyla olay yerine gidiyor ve müdahale ediyor. Sonrasında yaşanan ölüm olayı Kadir’i tam olarak kader mahkumu haline getirdi. Ancak hukuki olarak meşru müdafaa sınırlarının aşılması savunmamız olacak."