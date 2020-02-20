Hekimoğlu dizisine bir tepki de TBMM’den: 'RTÜK harekete geçsin'

Kanal D’de yayınlanan 'Hekimoğlu' adlı dizide ilaç mümessili kadın ile doktor arkadaşı arasındaki otel odası sahnesi, TBMM gündemine de taşındı.
Kanal D'de yayınlanan Hekimoğlu dizisinde doktor ile ilaç mümessili arasında iş yemeği vurgusu ile aslında farklı bir algı yaratılmıştır.Yaklaşık 20 bin kişinin aktif olarak hizmet verdiği bu sektörde çalışan kadın,erkek tüm meslektaşlarıma saygısızlık yapılmıştır ++ pic.twitter.com/AU144vyaty— Ceyhun Özen (@cyhnzn) February 18, 2020
Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, Hekimoğlu dizisinin son bölümünde doktor ve ilaç mümessili kadının bir otel odasında birlikte olduktan sonra yaşanan diyalog tepki çekti. Doktor Hekimoğlu ile henüz karşılaşmadıklarını söyleyen kadın mümessilin, bu sahne üzerinden kadınlığını kullanarak işini yaptığı yönünde algı oluşturulması izleyiciden ve ilaç mümessillerinden büyük tepki gördü.
Tşk ederiz hocam sesimiz olduğunuz için. #mustafaadıgüzel @herkesicinCHP @tibbimumessilcm @CHPKadinKolu umarım gerekli cezayı alıcaksınız peşinizdeyiz @hekimogludizi #HekimoğluBoykot @KanalD pic.twitter.com/R3bphV9Sdd— Özgürlük (@savasveol) February 19, 2020
‘Bari tıbbi mümessillerin kırılan onurunu tamir edin’
RTÜK'ü göreve çağırıyorum. Ana akım medya ekranlarında hakarete uğramayan muhalefet mensubu siyasetçi kalmadı. Kan gövdeyi götürüyor, kırılmayan kol, bacak, parmak kalmadı ama ceza yok. Bari tıbbi mümessillerin kırılan onurunu tamir edin” dedi.
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