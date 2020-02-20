Hekimoğlu dizisine bir tepki de TBMM’den: 'RTÜK harekete geçsin'

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Hekimoğlu dizisindeki doktor ve ilaç mümessili kadının arasında yaşanan yatak sahnesini TBMM gündemine taşıyarak hem Kanal D'nin özür dilemesini hem de RTÜK'ün harekete geçmesi gerektiğini söyledi.

Kanal D’de yayınlanan 'Hekimoğlu' adlı dizide ilaç mümessili kadın ile doktor arkadaşı arasındaki otel odası sahnesi, TBMM gündemine de taşındı.

Kanal D'de yayınlanan Hekimoğlu dizisinde doktor ile ilaç mümessili arasında iş yemeği vurgusu ile aslında farklı bir algı yaratılmıştır.Yaklaşık 20 bin kişinin aktif olarak hizmet verdiği bu sektörde çalışan kadın,erkek tüm meslektaşlarıma saygısızlık yapılmıştır ++ pic.twitter.com/AU144vyaty — Ceyhun Özen (@cyhnzn) February 18, 2020

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Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, Hekimoğlu dizisinin son bölümünde doktor ve ilaç mümessili kadının bir otel odasında birlikte olduktan sonra yaşanan diyalog tepki çekti. Doktor Hekimoğlu ile henüz karşılaşmadıklarını söyleyen kadın mümessilin, bu sahne üzerinden kadınlığını kullanarak işini yaptığı yönünde algı oluşturulması izleyiciden ve ilaç mümessillerinden büyük tepki gördü.

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‘Bari tıbbi mümessillerin kırılan onurunu tamir edin’

CHP Ordu Milletvekili Adıgüzel de TBMM'de yaptığı açıklamada, Kanal D'ye özür çağrısında bulunarak, “Dizide tıbbi mümessillerle ilgili etik değerlerden yoksun bir bölüm sahnelendi. Bu durum hem mesleği aşağılama hem de kadın hakları açısından sorunlu bir yaklaşım.

RTÜK'ü göreve çağırıyorum. Ana akım medya ekranlarında hakarete uğramayan muhalefet mensubu siyasetçi kalmadı. Kan gövdeyi götürüyor, kırılmayan kol, bacak, parmak kalmadı ama ceza yok. Bari tıbbi mümessillerin kırılan onurunu tamir edin” dedi.