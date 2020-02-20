Kayıt
18:55 20 Şubat 2020
Canlı Yayın
    Arama
    Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçak

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan kaza yapan uçakla ilgili açıklama

    © İHA / İSMAİL COŞKUN-AW928209
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 31
    Abone ol
    https://cdntr2.img.sputniknews.com/images/104134/48/1041344877.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202002201041443960-ulastirma-ve-altyapi-bakanligindan-kaza-yapan-ucakla-ilgili-aciklama/

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, bazı basın kuruluşlarında İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na inişi sırasında pistten çıkarak kaza yapan uçağın kara kutularının yurt dışında incelendiği ve kaza raporunun yayınladığı ile ilgili haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Bazı basın kuruluşlarında 5 Şubat 2020 tarihinde İzmir Adnan Menderes Havalimanı’ndan kalkan ve Sabiha Gökçen Havalimanı’na inişi sırasında pistten çıkarak kazaya uğrayan Pegasus Havayolları’na ait uçağın kara kutularının yurt dışında incelendiği ve kaza raporunun yayınlandığı ile ilgili gerçeği yansıtmayan haberlerin yer alması üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür. Adli yargı kararları ve kaza araştırma ve inceleme raporları ortaya çıkmadan doğru olmayan bilgilerle kamuoyunu yanıltmak, hem kazanın sebeplerine sağlıklı bir şekilde ulaşılmasına engel teşkil eder hem de kazada taraf olan kurum, kuruluş ve şirketlere, yaralanan veya hayatını kaybeden insanların yakınlarına haksızlık yapılmış olur" ifadelerine yer verildi.

    Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan uçak
    © REUTERS / MURAD SEZER
    Sabiha Gökçen'de pistten çıkan uçağın kara kutuları deşifre edildi

    Kazanın yaşandığı ilk andan itibaren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan başta olmak üzere ilgili tüm birimler tarafından titizlikle takip edildiği ve gerekli açıklamaların yapıldığı belirtilen açıklamada, kaza ile ilgili ön rapor ve daha sonra nihai rapor ortaya çıktığında da bakanlık tarafından kamuoyunun bilgilendirilmeye devam edileceği kaydedildi. Kazanın yaşandığı andan itibaren yapılan çalışmalara ilişkin ise şu bilgilere yer verildi:

    "Söz konusu kaza sonrasında kurtarma faaliyetlerini müteakiben öncelikle enkaz yerinde gerekli ön incelemeler yapılmış ve uçağa ait kara kutuların temini sağlanmıştır. 12 Şubat 2020 tarihinde NTSB, FAA ve Boeing uzmanlarından oluşan bir heyet ile beş personelimiz kara kutuları incelemek üzere Almanya Kaza İnceleme Ünitesine intikal etmiş ve sadece kara kutularla ilgili incelemeler 15 Şubat 2020 tarihinde sonuçlanmıştır. Gerek CVR, gerekse FDR çözümleri sorunsuz şekilde tamamlanmıştır. Bu kapsamda elde edilen analiz ve değerlendirme çalışmaları halen devam etmektedir."

    Hazırlanacak olan kaza inceleme raporunda değerlendirilmek üzere ise kaza ile ilgili olarak pilotlar ve diğer ilgili personelin ifadesinin alınmasına ve yorumlanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden uçuş ve iniş esnasındaki yağmur, yıldırım ve rüzgar dahil tüm detaylı hava şartlarına ilişkin bilgilerin toplandığı, havaalanının fiziki durumu ile ilgili pistin fiziki şartları ve bakım onarımı ile ilgili belgelerin toplanmakta ve değerlendirilmekte olduğu, hava trafik kontrolörlerinin uçak ile yaptığı görüşmelerin dökümünün temin edilerek incelenip, değerlendirmesine başlandığı, hava aracı tasarımcı ve imalatçı devleti sıfatıyla Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Ulaşım Emniyet Kurulu (NTSB) tarafından akredite temsilci atamasının yapıldığı ve kurulan Kaza Araştırma İnceleme Grubu ile birlikte çalışmaya başlandığı, gerek imalat, gerekse bakım açısından uçağa ait teknik özelliklerin temini ve değerlendirilme çalışmalarının yürütüldüğü bildirildi. Açıklamada, oluşturulan söz konusu grubun benzer kazaların önlenmesine yönelik tavsiyelerin de yer alacağı kaza inceleme raporuna yönelik çalışmalarına devam ettiği, ön raporu bir ay içinde hazırlayacağı ve sonrasında nihai raporu tamamlayacağı aktarıldı.

    Etiketler:
    Sabiha Gökçen, Kaza, Pegasus, Uçak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Kesin netlik kazanmamakla birlikte her şeyin failin ırkçılık saikiyle hareket ettiğine işaret ettiğini dile getiren Almanya Başbakanı Angela Merkel, Federal Başsavcılığın üstlendiği soruşturmayla ilgili Bu korkunç cinayetlerin tüm arka planının aydınlatılması için her türlü çaba sarf edilecek sözünü verdi.
    Almanya'da silahlı saldırının yaşandığı Hanau kentinden görüntüler
    Karikatür
    İngiltere puan tabanlı göç sistemine geçiyor
    İnfografik
    'Yüzyılın Anlaşması'nın ana maddeleri
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet