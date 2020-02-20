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23:30 20 Şubat 2020
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    Balıkesir Milletvekili İsmail Ok

    İYİ Parti'den istifa eden Ok: İstenmeyen adam ilan edildim

    © Fotoğraf : TBMM
    Türkiye
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    İYİ Parti’den istifa eden Balıkesir Bağımsız Milletvekili İsmail Ok, "Genel merkez tarafından istenmeyen adam olarak ilan edildiğimi anladım. Sürecin uzaması hem partiyi hem de şahsımı daha fazla yıpratacağı için son derece üzücü olan istifa kararını almak zorunda kaldım" dedi.

    İYİ Parti’den istifa eden Balıkesir Bağımsız Milletvekili İsmail Ok, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, istifasının gerekçelerini anlattı. İsmail Ok, dönemin İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Seymen’in çözüm sürecinde 'Denge Denetle Ağı' denilen sivil toplum örgütünde görev aldığını, Türkiye'yi asimilasyon ile suçladığını, ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden ile yaptıkları toplantıların resimlerinin ulusal basında yer aldığını öne sürerek bu duruma kendisinin de aralarında bulunduğu İYİ Parti milletvekillerinin tepki gösterdiğini iddia etti. İsmail Ok, Hasan Seymen’in görevden alınma sürecinin uzamasının kendisinde kırılma noktası olduğunu belirterek bu olayı genel başkanlarına ilettiklerini söyledi.

    İYİ Parti lideri Meral Akşener
    © AA / Halil Sağırkaya
    Akşener'den istifa tepkisi: İftira kötü bir şey

    'İstenmeyen adam ilan edildim'

    Ok, bu süreçte seçmenlerin CHP ve HDP yakınlaşmasından rahatsızlık duyduğunu belirterek "Gelinen süreçte, parti içerisinde savunduğum bu fikirler 'uç fikir' olarak tarif edilmeye başlanmıştır. 6 ay boyunca süren tüm bu yaşananların sonunda genel merkez tarafından istenmeyen adam olarak ilan edildiğimi anladım. Sürecin uzaması hem partiyi hem de şahsımı daha fazla yıpratacağı için son derece üzücü olan istifa kararını almak zorunda kaldım.  İYİ Parti'den istifa etme gerekçemde Hasan Seymen'in ismini beyan etmememin yol arkadaşlarımı üzdüğünü fark ettim. Bu nedenle töhmet altında kalan tüm arkadaşlarımdan özür diliyorum" diye konuştu. 

    'CHP tabanını kırdıysam özür dilerim'

    Ayrıca CHP seçmeninin girdiği tüm seçimlerde kendisini desteklediğini vurgulayan Ok, "Bunu inkar eden haramzadedir. Ancak CHP yönetiminin HDP ile yakınlaşması, kendileri için ne kadar demokratik bir hak ise bu yakınlaşmadan duyduğum rahatsızlığı ifade etmem de şahsım için en demokratik haktır. CHP tabanını istemeyerek kırdıysam kendilerinden özür diliyorum. Ömrümün son anına kadar CHP seçmeninin değerli bir yerinin olacağını da ifade ediyorum. Hiçbir siyasi partiye katılmadan, dönemimi tamamlayarak aktif siyasi hayatımı noktalayacağımı tekraren kamuoyuna saygıyla ilan ediyorum" diye konuştu. 

    'Hasan Seymen nasıl istifa ettirildi?'

    İsmail Ok, Soros vakıflarını herkesin bildiğini belirterek şöyle devam etti:

    "Bu vakıfların ortaya çıkması sonrasında emperyalistler 'Denge Denetleme Ağı' adı altında bir sivil toplum örgütünü kurdular. Bu örgüt, ne için kurulmuştur? Yeşilay mıdır, Kızılay mıdır? Bu örgüt ne zaman, nerede, ne toplantıları yapmıştır, bunların aydınlatılması gerekiyor. Hasan Seymen, nasıl istifa ettirilmek zorunda kalmıştır? Neden istifa ettirilmiştir? İYİ Parti zıpkın gibi Türk milliyetçilerinin iradesiyle kurulmuş bir parti. Tabanımızın ve milletvekillerimizin ayağa kalkmasıyla çok gecikmeli olarak istifası alınmak zorunda kalınmıştır. Bu kişinin bilerek partinin en kritik görevine getirilmesi benim için kırılma noktası olmuştur. O günden sonra yerelde ve genelde hiçbir siyasi faaliyete katılmadım. Dünyada hiçbir emperyalist güç şahsıma düğmeye bastıramız. 56 yaşındayım ve hayatım emperyalistlerle mücadele etmekle geçmiştir. Ne mutlu Türküm diyene."

    Etiketler:
    CHP, İstifa, Hasan Seymen, HDP, İYİ Parti, İsmail Ok
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