Parti kurma çalışmalarının ertelenmesinin Ali Babacan'ı kızdırdığı iddia edildi

Yeni parti kurma çalışmalarını sürdüren Ali Babacan’ın yaşanan ertelemeler nedeniyle sinirli olduğu ve eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün ikna edilemeyen bazı isimler için devreye girdiği belirtildi.

Parti kurma hazırlıklarını sürdüren Ali Babacan ve ekibinin yeni partinin kurulmasının üstü üste ertelenmesi sebebiyle Babacan'ın gergin olduğu öne sürüldü.

Yeni partinin mart ayında kamuoyuna ilan edilmesi beklenirken, Ali Babacan’ın yaşanan ertelemelerin kamuoyunda olumsuz bir algı oluşturması nedeniyle sinirli olduğu ve kurmaylarına 'acele edin' talimatı verdiği belirtildi.

Babacan'ın kurucular kurulu üyeleri arasında yer alması beklenen bir isim tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Partimiz kurulduğunda önemli bir iş yapmış olacağız. Kadromuz güçlü. Ancak bazı nedenlerden dolayı ilan tarihimizi ertelemek zorunda kaldık. Kısa bir süre sonra resmen partimizin kurulduğunu ilan edeceğiz. Hazırlıklarımız tamamlanmak üzere.”

© AFP 2019 / Ali Babacan, partisinin kuruluşunu yeniden erteledi

Yeniçağ gazetesinden Fatih Ergin ve Barış Yahya Çinçin'in haberine göre Babacan’a yakın isim şunları söyledi:

“Ali Bey parti kuruluşunda üst üste çıkan aksaklar nedeniyle sinirli. Bizlere elimizi çabuk tutmamız konusunda kesin talimat verdi. Bu doğrultuda çalışmalarımızı hızlandırdık. Umuyorum ki en kısa zamanda çalışmalarımızı noktalayarak, Türk siyasi hayatına önemli bir partiyi kazandırmış olacağız.”

'Partide olmanız sizin açınızdan kazanç olacaktır'

Öte yandan, Babacan’ın ikna etme konusunda sorun yaşadığı bazı isimler için devreye eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün girdiği ve Gül’ün bu isimlerle telefon görüşmeleri gerçekleştirdiği iddia edildi.

Gül’ün konuştuğu isimlere, "Babacan’ın partisinin başarılı olacağına inanıyorum, bu nedenle partide yer almanız sizin açınızdan kazanç olacaktır" dediği belirtildi.