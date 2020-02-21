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04:04 21 Şubat 2020
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    Uşak'ın Banaz ilçesindeki Bahadır Barajı'nın alt bölgesinde oluşan çatlaklar nedeniyle içindeki suyun Sıracevizler Barajı'na boşaltılmaya başlandığı bildirildi.

    Bahadır Barajı'nda çatlama meydana geldi: Su boşaltılıyor, 4 köyde okullar tatil

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    Uşak'ın Banaz ilçesindeki Bahadır Barajı'nın alt bölgesinde oluşan çatlaklar nedeniyle içindeki suyun Sıracevizler Barajı'na boşaltılmaya başlandığı bildirildi. Barajdaki patlama ihtimaline karşı çevredeki 4 köydeki okullar tatil edilirken, derenin yakınındaki evlerde yaşayan vatandaşlar da dikkatli olmaları konusunda yapılan anonslarla uyarıldı.

    Uşak'ın Banaz ilçesindeki Bahadır köyündeki Bahadır Barajı'nın alt bölgesinde oluşan çatlaklar nedeniyle meydana gelen su sızıntısı bölgede paniğe neden olurken, Devlet Su İşleri (DSİ) yetkililerince dün geceden itibaren barajdaki suyun kontrollü bir şekilde vana odasından dereye boşaltılmasına başlandı. DSİ yetkilileri, barajdaki su seviyesinin sızıntı seviyesine kadar indirildiğini açıkladı. Ancak bölgede yoğun yağmur yağışı nedeniyle seviyenin tekrar yükselmesi bekleniyor.

    Bahadır Barajı'ndaki sızıntıya, sette oluşan göçüğün neden olduğu değerlendiriliyor. Sızıntının üzerinde meydana gelen göçük sonucu yaklaşık 5 metre genişliğinde 8 metre boyundaki taşla doldurulan alanın gölete doğru kaydığı görüldü. Setin üzerindeki yolun yarısından fazlası göçüğe kayarken, toprak yolda da büyük çatlaklar oluştu. Yoldan geçişlere güvenlik nedeniyle izin verilmiyor.

    Barajın çatlaklardan dolayı patlaması ihtimaline karşı ise Bahadır, Hatıplar, Güllüçam ve Banaz köylerinde okullar tatil edildi.

    Dere yatağına yakın olan evlerin ise tedbirli olmaları için köylerde bulunan camilerden anonslar yapıldı.

    Banaz Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar ise Bahadır Barajı'nın olduğu bölgede inceleme yaparak, yetkililerden bilgi aldı.

    Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Banaz ilçesindeki Sıracevizler Deresi üzerinde bulunan Bahadır Göleti'ndeki su sızıntısını yerinde inceledi. Kocabıyık, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, göletteki sızıntı nedeniyle tedbir amaçlı Bahadır köyünden 584, Hatipler köyünden 778 kişinin tahliye edildiğini belirtti.

    Vatandaşların büyük bir çoğunluğunun kendi imkanlarıyla tahliye olduğunu dile getiren Vali Kocabıyık, imkanı olmayan vatandaşların Banaz ilçesinde bulunan yurtlara, pansiyon ve otellere yerleştirileceğini söyledi.

    Vali'den açıklama

    Kocabıyık, şöyle konuştu:

    "Gereken tedbirleri aldık. Herhangi bir hanemizde ya da vatandaşımızda bir zarar, ziyan söz konusu değil. Oluşmaması için her türlü tedbir alındı. DSİ, Özel İdare, Banaz Belediyesi, Banaz Kaymakamlığı ve AFAD olay yerinde ve tedbirlerini almış durumdalar. İnşallah hiçbir kaza bela olmadan bu durumu atlatacağız. Hatipler köyünde taşıma merkezli 200 öğrencili bir okulumuz var. Sabah saatlerinde bu okulumuzu tahliye etmiştik, yarın da bu okulumuz tatil. DSİ'den yarın çok daha büyük pompalar burada olacak ve barajı hızlı bir şekilde tahliye edeceğiz."

    Vali Kocabıyık daha sonra Bahadır köyünden ayrılmak üzere olan vatandaşlarla görüştü.

    Köy merkezinde bulunan camilerden ise vatandaşların dere yatağından uzak durmaları ve köyü boşaltmaları anonsu yapıldı.

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    Etiketler:
    Baraj, Uşak, Türkiye
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