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08:37 21 Şubat 2020
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    'İş bulma duası' Google'da en çok arananlar listesine girdi

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    Artan işsizlik oranlarıyla birlikte, Google'da yapılan 'İş bulma duası' gibi aramalarda artış kaydedildiği ve söz konusu 'duaların' en çok arananlar arasına girdiği görüldü.

    Türkiye'de kasım ayında işsiz sayısı 327 bin kişi artarak 4 milyon 308 bin kişi oldu. Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR) verilerine göre, 2019 yılında işsizlik ödeneği için başvuranların sayısı 2018’e kıyasla yüzde 19.8 artarak 1 milyon 955 bin 41 kişiye ulaştı. Vatandaşın işi de dualara kaldı. İş bulma duası Google'da en çok arananlar listesine girdi.

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileriyle genç işsizlik oranı 2019 ağustosunda yüzde 27,4’e ulaştı. Kasım ayı itibariyle 1 milyon 160 bin kişi 1 yıldan uzun süredir iş aramasına rağmen bulamıyor. Ekim ve kasım aylarında daha önce iş arayan 337 bin kadın iş aramaktan vazgeçerek ev işleriyle uğraşmaya başladı. 83 milyonluk ülkede sadece 28,5 milyon kişi istihdamda. 4,4 milyon kişi ise iş arayıp bulamıyor, geri kalanlar ise bir nedenle iş gücüne dahi katılmıyor. Aynı nüfuslu Almanya’da işgücüne katılım oranı yüzde 74 seviyesindeyken Türkiye’de bu oran kasım ayı itibariyle yüzde 52.5.

    'İş bulma duası' yeni trend

    BirGün'den Ozan Gündoğdu'nun haberine göre, işsizler iş bulmak için ümidini 'iş bulma duası' ile aramaya başladı. Google’da 'iş bulma duası' aramalarıyla TÜİK’in genç işsizlik oranı birbirini yakından takip ediyor. İşsizlik oranları artıkça iş bulma duasını arayanlar da artıyor. İşsizlik oranının azalmasıyla 'iş bulma duası' aramaları azalıyor.

    Google’a iş bulma duası yazınca yaklaşık 1 milyon 600 bin arama sonucu çıkıyor. Sonuçlar işsizleri muhtelif dualara götürüyor. Bu 'mucize dua' veya 'dua et iş bul' adıyla açılan sayfaların videoları yüz binlerce kez izleniyor. Örneğin nazarduasi.gen.tr sitesinde iş bulma duası şu şekilde tanımlanmış:

    "İş bulma duası, uzun süre iş bulamayanların yada işini değiştirip daha iyi imkanlarda iş arayanların okuyacağı bir duadır. Günümüzde insanlar iş seçimi çok yapmaya başlamışlardır. Rızkın nerede olacağını tayin etmeye çalışmak yanılgı oluşturabilir. İş bulma duası çok iyi bir iş çıkarma manasında okunmamalı. Rızkı kazanabileceğiniz bir iş bulduğunuzda razı gelmelisiniz. Bu işe başladıktan sonra başka bir iş bakmamalısınız. Yoksa sürekli orası ‘’güzel değil, burası böyle değil’ gibi vesveseler ile hata yaparsınız ve sıkıntı çekersiniz."

    İş bulmak için iki gün zikir çekilmeli

    Google Trends’de “iş bulma duası” yazıp aratanlar işsizlikle beraber artıyor. Youtube’da 91 bin abonesi bulunan Dua Hanem kanalındaki 'iş bulma duası' videosuna göre iş bulmak için 2 gün zikir çekilmeli. İlk gün 990 defa 'Allahu Yü’ti Mülkehu Men Yaşa' denmeli, ikinci gün ise 1150 defa 'Malikü’l-Mülki Tü’ti’l Mülke' denmeli. Videoya göre bu cümleler inanarak denirse kişinin iş bulması kolaylaşıyor.

    Milyonlarca kez dinlenen dua

    Ayrıca iş bulmaya yardımcı olduğu iddia edilen bir çok dua sıralanıyor. Youtube’daki hesaplar ise iş bulma duasının nasıl tatbik edileceğini anlatıyor. Youtube’da 'iş bulma duası' aramasında en çok izlenen video 4 yılda tam 4.9 milyon kez görüntülenmiş. Bu dua 'rızık ve iş kapılarını açan dua' olarak tanıtılıyor. Video 17 bin kişi tarafından beğenilmiş ve yüzlerce yorum almış. 'İş bulma duası' içeriğindeki yüzlerce videonun çoğu “yüzde 100 etkili, denenmiş, en etkili” gibi niteliklerle tanıtılıyor.

    Etiketler:
    İŞKUR, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), işsizlik, Google, dua
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