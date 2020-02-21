Ozan Ceyhun, Avusturya Büyükelçiliği'ne atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Avusturya Büyükelçiliği'ne Almanya'dan Yeşiller ve SPD üyesi olarak Avrupa Parlamentosu milletvekilliği yapan Ozan Ceyhun atandı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla, Dışişleri Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı'na ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Almanya'dan Yeşiller ve SPD üyesi olarak Avrupa Parlamentosu milletvekilliği yapan Ozan Ceyhun, Avusturya Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne atandı.

Diğer kararlar

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nda açık olan Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Cenap Fillikçioğlu, Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Muhittin Özbay, Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ise İlker Ötgünlü uygun görüldü.

Atama Kararları’na göre, Ticaret Bakanlığı’nda Aksaray Ticaret İl Müdürü Vahit Özer, Bursa Ticaret İl Müdürü Zübeyir Tokgöz, Diyarbakır Ticaret İl Müdürü Ömer Tuncay Baysülen ve Şanlıurfa Ticaret İl Müdürü Nazan Sezer görevlerinden alındı.

Atama Kararları’nda, Adana Ticaret İl Müdürlüğüne Adnan Ekiz, Aksaray Ticaret İl Müdürlüğüne İsmail Sevim, Antalya Ticaret İl Müdürlüğüne Halil Özşahan, Balıkesir Ticaret İl Müdürlüğüne İlhan Pehlivan, Bursa Ticaret İl Müdürlüğüne İsmail Aslanlar, Çanakkale Ticaret İl Müdürlüğüne Hakan Tuncerli, Diyarbakır Ticaret İl Müdürlüğüne Zafer Atik, Karaman Ticaret İl Müdürlüğüne Adem Özcan, Kastamonu Ticaret İl Müdürlüğüne Sefa Özata, Kırklareli Ticaret İl Müdürlüğüne Mustafa Uzan ve Kilis Ticaret İl Müdürlüğüne Mehmet Aydın Türk'ün getirildiği yer aldı.

Öte yandan, Ticaret Bakanlığında açık bulunan Kütahya Ticaret İl Müdürlüğüne İsmail Hakkı Uygun, Manisa Ticaret İl Müdürlüğüne Muharrem Özel, Mardin Ticaret İl Müdürlüğüne Mustafa Aydın, Niğde Ticaret İl Müdürlüğüne Kenan Şahiner, Ordu Ticaret İl Müdürlüğüne Şenel Çakır, Osmaniye Ticaret İl Müdürlüğüne Ayhan Bozok, Sakarya Ticaret İl Müdürlüğüne Emre Atmaca, Siirt Ticaret İl Müdürlüğüne Ramazan Bozkurt, Sinop Ticaret İl Müdürlüğüne Yavuz Selim Aykan, Trabzon Ticaret İl Müdürlüğüne Kasım Tiryaki, Zonguldak Ticaret İl Müdürlüğüne ise İsmail Maden atandı.

Ozan Ceyhun kimdir?

10 Ekim 1960 Adana'da dünyaya gelen Ozan Ceyhun 1979'de Boğaziçi Lisesi'nden mezun oldu.

Hacettepe Üniversitesi'nde Alman Dili ve Edebiyatı okuktan sonra 1980 darbesinde Avusturya'ya 1982 yılında ise Almanya'ya gitti. Almanya'da sosyal pedagog olarak eğitimini tamamladı.

1986 yılında Alman Yeşiller Partisi'ne üye oldu ve aktif çalışmalarda bulundu. 1992 ve 1998 yılları arasında Hessen Sosyal Bakanlığı'nda çalıştı. 1998 ile 2000 yılları arasında Yeşilller Partisi Almanya (Die Grünen) adına Avrupa Parlamentosu'nda görev aldı. Bu görevi 2000 yılında SPD'ye geçtikten sonra da 2004 yılına kadar devam etti.

2013 yılında AK Parti'ye danışmanlık görevi yapan Ceyhun, 2015 seçimlerinden AK Parti'nin İzmir Milletvekili adayı oldu. Ozan Ceyhun, 1 Temmuz 2018'de Azize Sıkdağ ile dünya evine girdi.