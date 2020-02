CHP'den hükümete Rusya çağrısı: Domates kotasının artırılmasını bir an önce sağlayın

CHP'li Güzelmansur, Türkiye-Rusya ilişkilerinde yaşanan siyasi gerginliğin domates ihracatını etkilediğini savunarak, "Rusya'yla yaşanan gerginlik, sorumluların gereğini yapmaması ihracatçıyı, üreticiyi, nakliyeciyi mağdur ediyor" dedi. Ticaret Bakanlığı'na seslenen Güzelmansur, "Kotanın artırılmasını bir an önce sağlayın" çağrısında bulundu.

CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, TBMM'de önce Dışişleri Komisyonu'nda sonra da Genel Kurul'da Rusya'ya ihraç edilen domates konusunu gündeme getirdi.

'Hem ihracatçımız hem nakliyecimiz çok sıkıntılı'

Güzelmansur, çarşamba günü uluslararası anlaşmaların görüşüldüğü Dışişleri Komisyonu'nda Rusya'nın 150 bin tonluk bir domates kotası olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:

"Şimdi, bu kota dolduğu için de şu an Rusya’ya yapılan Türk TIR'larındaki ihracat sınırda bekletiliyor ve bu mallar çürümeye terk edildi. Bu konuda hem ihracatçımız hem nakliyecimiz çok sıkıntılı. Bu sorunlar artık sürekli gündeme gelmeye başladı. Daha önce biliyorsunuz Suudi Arabistan’la aynı sıkıntılar vardı, biraz aşılmaya çalışıldı. Şu an Rusya’yla başladı. Bunun gerekçeleri ve ilerisi için çözüm önerileri nedir, ne yapılabilir?”

Bakan Yardımcısı Kıran: Rus makamlarıyla son derece yoğun bir şekilde görüşüyoruz

Bunun üzerine toplantıda bulunan Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, "Rusya’yla domates ihracına ilişkin sorunları biliyoruz ve bunu Rus makamlarıyla son derece yoğun bir şekilde görüşüyoruz. Sayın vekilimizin bahsettiği gibi Suudi Arabistan’la başka ürünlerle ilgili de sorunlar yaşıyoruz. Ticaretimizin önünü tıkayan her türlü gelişmenin söz konusu ülkeler tarafından bu sorunları çözecek tedbirleri almaları noktasında biz her zaman ihracatçılarımızın yanında olmaya devam edeceğiz ve Rus makamlarıyla bu konuyu yoğun bir şekilde görüşmeye devam ediyoruz. Önümüzdeki dönemde de bu sorunun bir an evvel çözülmesi için Rus makamlarından en üst düzeyde taleplerde bulunduk. Bu taleplerimizin de takibini yapıyoruz” diye konuştu.

'Rusya ile yaşanan gerginlik ihracatçıyı mağdur ediyor'

Güzelmansur, dün de TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Rusya'ya domates ihracatında yıllık 150 bin ton kota olduğunu, bu ihracatın çoğunun da Hatay’ın ihracatçıları tarafından yapıldığını söyledi.

Güzelmansur, "Önceki yıllarda bu kota dolduktan sonra yapılan girişimlerle artırılır, ihracatçı, üretici, nakliyeci mağdur edilmezdi. Şimdi Rusya ile yaşanan siyasi gerginlik nedeniyle bu gerçekleştirilemiyor. Ticaret Bakanlığı gümrükler vasıtasıyla kotanın dolduğunu duyurmamış, ne İhracatçılar Meclisi ne de Nakliyeciler Derneği vasıtasıyla muhatap taraflar uyarılmamış; gelinen noktada yüzlerce TIR ve şoförümüz, tonlarca domates sınırda tıkanıp kalmış durumda. Kısaca, Rusya ile yaşanan gerginlik, sorumluların gereğini yapmaması; ihracatçıyı, üreticiyi, nakliyeciyi, çalışanı mağdur ediyor. Buradan Ticaret Bakanlığı'na sesleniyorum. Kotanın artırılmasını bir an önce sağlayın, bunu sağlayamıyorsanız en azından sınırda bekletilen, orada sıkışıp kalmış şoförlere, araçlara yardımcı olun” dedi.