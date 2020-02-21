Varank: Sınırlarımız dışındaki ilk GNSS istasyonu Antarktika'ya kuruldu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın uhdesinde ve TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü (KARE) koordinesinde gerçekleştirilen 4. Ulusal Antarktika Bilim Seferi'ne ilişkin son durumu değerlendirdi.

Türk ekibin 15 bin kilometrelik yolculuğun ardından belirlenen 15 proje üzerinde çalışmalara başladığı bilgisini veren Varank, "Türk ekibi, uzun bir yolculuğun ardından ulaştığı beyaz kıtada ayağının tozuyla çalışmalarına başladı. 24 kişilik bilim ekibinde yer alan Harita Genel Müdürlüğü uzmanları, Türkiye'nin sınırları dışındaki ilk sabit GNSS istasyonunu Antarktika'ya kurdu" açıklamasında bulundu.

İstasyonun, geçici Türk bilim kampının bulunduğu Horseshoe Adası'na 73 kilometre mesafede bulunan Dismal Adası'na kurulduğuna işaret eden Varank, söz konusu istasyonla kıtanın yer şekilleri ile buzullardaki değişimlerin takip edileceğini belirtti.

'Sefer aksaklık yaşanmadan devam ediyor'

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı da Türk bilim ekibinin Antarktika'daki çalışmalarına ilişkin bilgi, fotoğraf ve görüntüleri paylaştı.

Görsellerde Türkiye'den getirilen malzemelerin gemiden adaya helikopter ve botlarla taşındığı görüldü. GNSS istasyonunun kuruluş aşamaları da görüntülerde yer aldı.

İstasyonla yer kabuğu hareketlerini, buzul erimelerinden kaynaklanan değişimleri izleyeceklerini vurgulayan Özdemir, "Türkiye sınırlarının dışındaki ilk sabit GNSS istasyonunu kurmaktan dolayı mutluyuz, gururluyuz" ifadesini kullandı.

Bilim Seferi Lideri Prof. Dr. Ersan Başar da planlanan 15 projenin ilkini başarıyla gerçekleştirdiklerine dikkati çekerek, "Seferimiz şu ana kadar hiçbir aksaklık yaşanmadan başarılı bir şekilde ilerliyor. GNSS istasyonunu ekibimizin üyeleri başarıyla kurup çalıştırarak veri almaya başladı" dedi.