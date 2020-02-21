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13:46 21 Şubat 2020
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    İstanbul'da en fazla öğrenci akbili geçen yıl verildi: Kart alan öğrencilerin 2.4 milyonu pasif

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    Türkiye
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    2019 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarihinde hiç vermediği kadar öğrenci akbili (İstanbulkart) verdi. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AÜZEF) öğrenci sayısı 2019 yılında önceki yıla göre yüzde 42 arttı. 2019 yılında verilen öğrenci kartı sayısı 2018'e göre yüzde 20 arttı.

    İstanbul’da toplu ulaşıma gelen yüzde 35’lik zamla birlikte vatandaşın ulaşım giderleri daha da artarken, son iki yılda öğrenci akbili (istanbul kart) sayısı ile İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi öğrenci sayısındaki sıçrama dikkat çekiyor.

    Sözcü'den Emre Deveci'nin haberine göre, İstanbul’da yeni çıkarılan öğrenci akbili (istanbul kart) sayısı, 2019’da bir önceki yıla göre yüzde 20’lik artışla 878 bin 329 oldu. Son beş yılda çıkartılan öğrenci akbili sayısı ise 3 milyon 871 bin 662’ye ulaştı.

    İstanbul’da son beş yılda çıkartılan İstanbul Kart sayısı ise 22 milyon 562 bin 881 oldu.

    Yükseköğretim Kurulu (YÖK) verileri, öğrenci akbilinin yanı sıra son dönemde İstanbul’da üniversitelerin açık ve uzaktan eğitim fakültelerindeki öğrenci sayılarının da hızla arttığını gösteriyor.

    İstanbul’daki üniversitelerin açık ve uzaktan eğitim fakültelerinde okuyan öğrenci sayısı, 2017-2018 öğretim yılında 180 bin 797 iken, bu rakam 2018-2019 öğretim yılında yüzde 37’lik artışla 247 bin 583’e yükseldi. 2015-2016 dönemine göre artış, yüzde 132 gibi astronomik bir orana ulaştı.

    2018-2019 öğretim yılında İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) öğrenci sayısı da bir önceki yıla göre 70 bin 165 artışla 235 bin 671’e yükseldi. Artış oranı bir yılda yüzde 42,4, son dört yılda yüzde 145,9 oldu.

    Açıköğretim fakültelerine kayıt patlaması

    2015-2016 döneminde 2 milyon 857 bin 9 olan Eskişehir Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi öğrenci sayısı da 2018-2019 döneminde 477 bin 801 kişilik artışla 3 milyon 334 bin 810’a yükseldi. Artış yüzde 16,7 oldu.

    Üniversitenin kendi sitesindeki verilere göre, Eskişehir Anadolu Üniversitesi’nde açıköğretim sistemiyle eğitim veren fakültelerin toplam öğrenci sayısı Ocak 2020 itibarıyla 3 milyon 482 bin 281’e yükselirken, bu rakam 2 milyon 445 bin 833’ünün pasif (ders kaydı yaptırmayan) durumda olması dikkat çekiyor.

    Birçok öğrencinin açık öğretim fakültelerine kaydolup öğrenci akbili aldıktan sonra, gelecek dönemlerde ders kaydı yaptırmadığı biliniyor.

    Öğrenci akbilinin getirisi yüksek

    15 Mayıs 2019 öncesinde İstanbul’da tam aylık akbil 205 TL iken, öğrenci akbili için bu rakam 85 TL idi. Yerel seçim sonrasında 15 Mayıs 2019’da alınan kararla fiyatın 85 TL’den 40 TL’ye çekilmesiyle öğrenci akbili daha da cazip gelmişti. 7 Şubat’taki zamla birlikte bu fiyat 50 TL’ye yükselse de, 275 TL’lik tam aylık akbil fiyatından yüzde 82 daha ucuz durumda.

    AUZEF’te ikinci üniversite kapsamında okuyan öğrenci dönemlik 370 TL, yıllık 740 TL ödüyor.

    Aylık İstanbul kart için normalde yılda 3300 TL (12×275) ödenirken, öğrenci akbili olanlar yılda 540 TL ödüyor. Öğrencinin cebinde 2 bin 760 TL kalıyor. AÜZEF kayıt parası düşüldüğünde cepte kalan 2 bin 20 TL oluyor.

    Öğrenci akbili, başta ulaşım, sinema ve müzeler başta olmak üzere indirim imkanı sunuyor. Son yıllarda artan hayat pahalılığı ile birlikte, bu indirimden faydalanmak isteyen öğrenci sayısının da arttığı görülüyor.

    Etiketler:
    Zam, ulaşım aracı, toplu ulaşım, Ulaşım, İstanbul
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