Topbaş’ın damadı Kavurmacı'ya 'FETÖ üyesi olmak' suçundan 15 yıla kadar hapis istemi

FETÖ'nün iş dünyası yapılanmasına yönelik soruşturmada, kapatılan TUSKON ve üye şirketlerine yönelik davadan dosyası ayrılan iş adamı sanıklar Ömer Faruk Kavurmacı, babası Mustafa Şevki Kavurmacı ve firari sanık Ahmet Said Kavurmacı'nın yargılandığı davada savcının mütalaası belli oldu.

Savcı, Ömer Faruk Kavurmacı ve Mustafa Şevki Kavurmacı'nın 'FETÖ üyesi olmak' suçundan 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapislerini talep etti.

Diğer sanık Ahmet Sait Kavurmacı'nın dosyasının ise ayrılması istendi.

Baba Kavurmacı savunmasını 'Yaşasın Türkiye' diyerek tamamladı

Mütalaaya karşı son savunmasını yapan tutuksuz sanık Mustafa Şevki Kavurmacı, "İnsan şerefiyle yaşar, insan vatan sevgisiyle yaşar, hayatımı ülkem için çalışmakla geçirdim. 80 yaşıma dayandığım bu zamanlarda en asılsız iddialarla suçlandım. Böyle yaşanmıyor. Böyle yaşamayı zillet kabul ediyorum" dedi.

Ayakta durmakta zorlandığı için avukatının kolundan tuttuğu Kavurmacı, üç defa "Yaşasın Türkiye" diyerek savunmasını tamamladı. Baba Kavurmacı daha sonra yakınlarının yardımıyla duruşma salonundan ayrıldı.

Sanık Ömer Faruk Kavurmacı ise TUSKON'dan noter yoluyla istifa ettiğinin tespit edildiğini belirterek çalışanlarından bugüne kadar 5'i hakkında FETÖ'den işlem yapıldığını ve 4 bin kişilik şirketlerindeki bu oranın binde bir seviyesinde kaldığını ifade etti.

'İşlemediğim bir suçun günahı üzerime yüklendi'

'FETÖ ile hiçbir irtibatım olmadığını 30 kamu tanığı mahkemede anlatmıştır' diyen Kavurmacı, şunları söyledi:

TUSKON yönetiminin tutuklu tek sanığı olduğunu da belirten Kavurmacı, "Ben Ömer Faruk Kavurmacı olarak devletimizin işine burnunu sokmaya çalıştıklarını bilseydim TUSKON'un yanından bile geçmezdim. Tutuklandığımda 5.5 aylık olan kızım, bugün 4 yaşını doldurdu. Şirketler üzerindeki kayyum tedbirlerinin kaldırılarak beraatimi ve tahliyemi isterim" dedi.