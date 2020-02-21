Erdoğan: Putin ile İdlib'deki tüm gelişmeleri ele alacağız

Bu akşam Türkiye saati ile 18:00'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceğini söyleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İdlib'deki tüm gelişmeleri ele alacağız" dedi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da Putin ile Erdoğan arasında bu akşam telefon görüşmesinin planlandığını doğruladı.

İstanbul'da cuma namazının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdlib'deki tavırlarının bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yapacakları görüşme sonucunda belli olacağını söyledi.

Erdoğan, "Saat 18.00 gibi Putin ile telefon görüşmem olacak. İdlib'deki tüm gelişmeleri ele alacağız. Temenni ederim ki bu görüşmeyle de hayırlı bir adım atmış oluruz" diye konuştu.

'İdlib'de 150 civarında rejim mensubu etkisiz hale getirildi'

İdlib'de devam eden çatışmalar için 'savaş' ifadesini kullanan Erdoğan, şöyle devam etti:

"İdlib'de yoğun bir ben buna savaş diyebirim, şu anda orada devam ediyor. İdlib'de 150 civarında rejim mensubu etkisiz hale getirildi. Çok sayıda araç gereç imha edildi. 12 tank, 3 zırhlı araç, 14 top obüsü, 2 dorçkalı pikap imha edildi. Orada mücadele kararlılıkla devam ediyor. Rejim İdlib halkına zulmü durdurmadığı sürece bize oradan çekilmek söz konusu değil. Ateşkesi ancak bu şekilde yapabiliriz. Güvenli bölgede yeni adım attık, briket barakalar yapalım 25-30 metrekare dedik. Bu çalışmalarımız devam ediyor."

'Trump'tan bize Patriot vermelerini istedik'

Erdoğan, "Merkel ve Macron, Putin'le yaptıkları görüşmede, İdlib'de çok kararlı bir ateşkesin yapılması için bir daveti kendisine yaptılar. Henüz beklenen bir cevap vardır diyemem. Dörtlü zirve için 5 Mart'ta İstanbul'u teklif ettiler, henüz Putin onlara arzu edilen cevabı vermedi" açıklamasında bulundu.

Türkiye'nin ABD'den patriot füze sistemi talep ettiğine yönelik iddialar da yanıt veren Erdoğan, "Biliyorsunuz biz Sayın Trump'tan bize Patriot vermelerini istedik. Nasıl ki 'Rusya'dan S-400 alıyoruz sizden de Patriot alalım' dedik. Ama ona olumlu cevap vermediler, veremediler" dedi.

'Hafter bizim için muhatap değil'

Erdoğan, Libya'daki gelişmelerle ilgili, "Hafter, bizim için bir muhatap değil. Hafter orada bir maaşlı lejyoner, meşru birisi değil, illegal, gayrimeşru" ifadesini kullandı.

Kremlin doğruladı: Putin ve Erdoğan bu akşam telefon görüşmesi yapacak

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında bu akşam bir telefon görüşmesinin planlandığını doğruladı.

Gazetecilerin Putin ile Erdoğan arasında bugün bir telefon görüşmesinin planlanıp planlanmadığı yönündeki sorusunu yanıtlayan Peskov, “Evet, telefon görüşmesinin gerçekleşeceğini doğruluyorum. Bu akşam planlanıyor” dedi.