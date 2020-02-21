AK Partili Kaya: Gezi olaylarının 15 Temmuz'dan farkı yoktu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Gezi Parkı protestolarıyla ilglii olarak, "Gezi olaylarının, PKK terör örgütü ile FETÖ'nün saldırılarından ve 15 Temmuz'dan bir farkı yoktu. Gezi olayları devleti ve milleti hedef alan bir kalkışma girişimiydi" ifadesini kullandı.

AK Parti Genel Merkezi Sosyal Politikalar Başkanlığı'nca Antalya'da düzenlenen 'Akdeniz Bölge Toplantısı'na katılan Kaya, burada yaptığı konuşmada, toplantıları daha önce Van ve Afyonkarahisar illerinde organize ettiklerini hatırlattı.

Önceliklerinin ihtiyaç sahibi aileler olduğunu ifade eden Kaya, sosyal yardım ve hizmetlere ayrılan mali kaynağın 2002 yılında 1.6 milyar lira iken 2019 itibarıyla 33 kat artarak 55 milyar liraya yükseldiğinin bilgisini verdi.

AK Parti'nin tek başına iktidara geldiği 2002 yılında 4 sosyal yardım programı uygulanırken şimdi bu sayının 43'e çıkartıldığını vurgulayan Kaya, "Devletimizin şefkat elini bugün 3.5 milyon haneye ulaştırıyoruz" ifadesini kullandı.

Dünya Bankası raporlarına göre, Türkiye'nin son 15 yılda yoksulluğu en aza indirmede en başarılı ülke olduğuna dikkati çeken Kaya, Birleşmiş Milletler (BM) Kalkınma Programı 2019 İnsani Gelişmişlik raporunda ise Türkiye'nin tarihinde ilk kez 'çok yüksek insani gelişme' kategorisindeki ülkeler arasında gösterildiğini söyledi.

Kadının toplumsal ve sosyal yaşamda var olabilmesi için AK Parti hükumetlerinin çalışmalarını anlatan Kaya, kadına yönelik şiddetin önlenmesi için de yine bu dönemde önemli adımlar atıldığını dile getirdi.

'Gezi eylemeleri bir kalkışmadır'

Gezi Parkı eylemlerine ilişkin de değerlendirme yapan Kaya, 'Oradaki gençler aydınlık gençlerdi' söylemini dillendiren CHP'nin tutumunu eleştirdi.

Kaya, "Gezi olaylarına çağrıda bulunanlar CHP Genel Başkanı ve yanındakilerdi. Olaylar 'çevreci' söylemlerle başlamasının aksine bir kalkışmaya dönüştü. Gezi olaylarının bir askeri darbe, muhtıralarından hiç farkı yoktu. Adeta ülkede bir ayaklanma başlatıldı. Gezi olaylarının, PKK terör örgütü ile FETÖ'nün saldırılarından ve 15 Temmuz'dan bir farkı yoktu. Gezi olayları devleti ve milleti hedef alan bir kalkışma girişimiydi. Gezi'de terör örgütlerinin paçavralarının Atatürk Kültür Merkezinin (AKM) üzerine asıldığını hepimiz gördük. Aylarca süren Gezi olayları ekonomimize de ciddi zararlar verdi" değerlendirmesinde bulundu.