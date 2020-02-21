Ceren Damar'ın katiline ağırlaştırılmış müebbet

Çankaya Üniversitesi'nde araştırma görevlisiyken öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından üniversitedeki odasında öldürülen Ceren Damar Şenel davasının dördüncü duruşmasında karar çıktı.

Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, sanık avukatı Vahit Bıçak ve sanık Hikmet'in esasa ilişkin savunmalarının alınmasının ardından mahkeme heyeti hükmü açıkladı.

Buna göre Hikmet, 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi.

Cezada takdir indirimi uygulanmadı

Hikmet'e 'ruhsatsız silah bulundurmak' suçundan 1 yıl, 'silahla tehdit' suçundan da 2 yıl ayrıca hapis cezası verildi. Hikmet için takdiri indirim uygulanmadı.

Savcı sanığın 'Ceren Damar ile gönül ilişkimiz vardı, beni zorladı' sözlerini de 'Gerçek dışı ve kendisini suçtan ve cezadan kurtarmaya yönelik' olarak değerlendirdi.

Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Ana Bilim Dalı'nda araştırma görevlisi olan Ceren, 2 Ocak 2019'da sınavda kopya çektiğini tespit ettiği öğrencisi tarafından üniversitedeki odasında öldürülmüştü.