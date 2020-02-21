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19:12 21 Şubat 2020
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    Süleyman Soylu

    Soylu: Türkiye'deki en güvensiz yolculuk otobüs yolculuğudur

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    İçişleri Bakanı Soylu otobüs sektörüne seslenerek, “Dünyanın en güvenli yolculuğu otobüs yolculuğudur. Türkiye’de şuanda en güvensiz yolculuk otobüs yolculuğudur. İki şoför kullanacağınız yerde bir şoför kullanıyorsunuz. Ne yaptığınızı da çok iyi biliyorum. İki ehliyeti alıyorlar. Uyumak yok. Dinlenmek yok. Bu bir cinayettir” açıklamasında bulundu.

    İstanbul Ticaret Üniversitesi, Sütlüce’deki yerleşkesinde, 'Trafikte Küçük Hata Yoktur' projesinin tanıtım toplantısı düzenlendi.

    Toplantıya İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü Trafik ve Sürücü Eğitimleri Daire Başkanı Abdullah Süslü ve çok sayıda davetli katıldı.

    Trafik kazalarını önlemek için yoğun çaba sarf ettiklerini ifade eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şöyle devam etti:

    Trafikteki can kaybı 2015 yılında yüz binde 9.6, 2017 yılında ise yüz binde 9.2’ydi. Bunu önce 2018’de yüz binde 8.1’e 2019 sonunda da yüz binde 6.5 seviyesine indirdik. Şimdi bir iddiamız var; iddiamızın Avrupa ortalaması yüz binde 5’tir. Almanya ortalaması yüz binde 3.8. Avrupa ortalaması yüz binde 5. İnşallah. 2023 yılında temel hedefimiz her alanda olduğu gibi trafik alanında da bilançomuzun bizden sonraki gelecek nesillere mükemmel bir şekilde bırakmayı tesis etmektir. İddiamız budur. İnşallah yüz binde 5 rakamının çok hayal ötesi bir rakam olmadığını, aslında bu bir yıllık bir buçuk yıllık gelişimi yakalarsak yüz binde beş rakamına inebileceğimizi, 2023 yılında bu rakama çok rahat bir şekilde erişebileceğimizi ifade etmek isterim. 2018-2019 yılları arasında trafik kazalarında can kaybı sayısında olay yerinde yüzde 25 azalış elle ettik. Buna rağmen hastane ölümleri dahil olmak üzere bir yılda bin 250 kişi daha az can kaybı yaşanmış demektir. 7 bin 427 bizim 2017’deki can kaybımız. 6 bin 675 bizim 2018’deki can kaybımızdır."

    Otobüs firmalarına da seslenen Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

    “Benim yaram olan bir mesele daha var. Buradan bir sektöre de seslenmek istiyorum. Allah rızası için, bir bakan arkadaşınız olarak, bir sektöre yalvarıyorum. Yaklaşık 2.5 yıldır bu sektörle uğraşıyorum. Defalarca toplantı yaptık. Defalarca karşı karşıya geldik. Ne olursunuz dikkat edin dedik. Otobüsler. Bakın birkaç rakam vereceğim. Dünyanın en güvenli yolculuğu otobüs yolculuğudur. Kusura bakmayın. Türkiye’de şuanda en güvensiz yolculuk otobüs yolculuğudur. Buradan bütün otobüs sahiplerine sesleniyorum. Kurallara siz uyun. İki şoför kullanacağınız yerde bir şoför kullanıyorsunuz. Ne yaptığınızı da çok iyi biliyorum. İki ehliyeti alıyorlar. Uyumak yok. Dinlenmek yok. Ehliyetin biri takometreden çıkıyor, diğeri takılıyor. Bu bir cinayettir. Şu son 10 günde, 15 günde dikkatsiz sürüşten yorgunluktan o kadar çok otobüs kazaları var ki, Allah’tan büyük ölümlere sebebiyet vermiyor. Otobüs taksiden daha güvenlidir. Taksilerde kendi içerisinde trafik kazası toplam 0.9, kamyonlarda 1.1, otobüste bir buçuk. Buradan söylüyorum. Yanlış anlamasınlar, beni de bağışlasınlar. Ama insan önemlidir otobüs; insan önemlidir, para. Bu kadar basit. Biz bunu kabul ediyoruz. Bu doğru üzerinden hareket etmek istiyoruz. Otobüslerle ilgili sıkı yönetim ilan ediyoruz. Ya doğru kurala uyarlar, yada her üç ayda bir en güvensiz otobüs şirketlerini açıklarız."

    Etiketler:
    Trafik, Taksi, Otobüs, Süleyman Soylu
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