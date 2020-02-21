Putin ile Erdoğan, İdlib'i konuştu: 'Tüm anlaşmalara bağlılık ifade edildi'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İdlib'deki son gelişmelerin ele alındığı bir telefon görüşmesi yaptıkları belirtildi.

'İdlib’de çözümün Soçi Mutabakatının tam olarak uygulanmasından geçtiği belirtilmiştir'

Cumhurbaşkanı, Rusya Devlet Başkanıile telefonda görüştü. Görüşmeye dair İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada; iki liderin yapılan tüm anlaşmalara bağlı olduklarını ifade ettikleri bildirildi.

İletişim Başkanlığı'nın açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

''Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Sayın Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir.

Sayın Cumhurbaşkanımız görüşmede, rejimin İdlib’de dizginlenmesinin ve insani krizin durdurulmasının şart olduğunu vurgulamış; İdlib’de çözümün Soçi Mutabakatının tam olarak uygulanmasından geçtiğini belirtmiştir.

İki liderin yapılan tüm anlaşmalara bağlı olduklarını ifade ettikleri görüşmede, Libya’daki gelişmeler de ele alınmıştır''.

Erdoğan, 'İdlib'deki tavrımız Putin ile görüşme sonucunda belli olacak' demişti'

İstanbul'da cuma namazının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdlib'deki tavırlarının bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yapacakları görüşme sonucunda belli olacağını söylemişti.

Erdoğan, "Saat 18.00 gibi Putin ile telefon görüşmem olacak. İdlib'deki tüm gelişmeleri ele alacağız. Temenni ederim ki bu görüşmeyle de hayırlı bir adım atmış oluruz" açıklamasını yapmıştı.