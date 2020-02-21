Kurtulmuş'tan Gezi yorumu: Ne kadar FETÖ'cü polis varsa bu gençleri tahrik etmek için her türlü melaneti yaptı

Kurtulmuş, partisince düzenlenen Genişletilmiş İl Danışma Meclisi toplantısında yaptığı konuşmada, Şanlıurfa'nın yerel seçim başarısına değinerek emeği geçen bütün teşkilat mensuplarını kutladı.

Numan Kurtulmuş, Gezi Parkı olaylarının Türkiye'yi engellemek ve hükümeti yıkmak için yapılmış planlı bir program olduğunu dile getirdi.

Olayların ilk başta bir çevre olayı gibi göründüğünü aktaran Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Gezi Parkı olayları bir tertipti, başta belki kandırılan gençler meydana çıkartıldı ama aynı süreçle birlikte bir taraftan ne kadar radikal devrimci komünist, marksist örgüt varsa ortaya çıkartıldı. Ne kadar FETÖ'cü polis varsa bu gençleri tahrik etmek için her türlü melaneti yaptı. Bunlar sonradan daha net bir şekilde anlaşılıyor. Gezi Parkı olaylarıyla maalesef Türkiye ekonomisi allak bullak edilmeye çalışıldı. Türkiye'deki en önemli olaydan bir dakika naklen yayın yapmayan dünyanın sayılı televizyon kanalları, Tarlabaşı'nın arka sokaklarındaki militanlarla röportajlar yaparak 24 saat neredeyse naklen yayın yaptı. Hesaplı, planlı kalkışmanın yerli ve yabancı bütün unsurları bir araya getirildi. Amaç Recep Tayyip Erdoğan'ı yönetimden indirmek, güçlü büyük Türkiye etrafındaki yürüyüşü önlemekti."

Kurtulmuş, konuşmasının ardından Ceylanpınar ve Harran ilçelerinde AK Parti'ye geçen bazı belediye meclis üyelerine parti rozeti taktı.