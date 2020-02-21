İçişleri Bakanlığı: Bu yıl ikna yöntemiyle teslim olan terörist sayısı 41'e yükseldi

İçişleri Bakanlığı, bir PKK üyesinin daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu, böylece yıl başından beri ikna yöntemiyle teslim olanların sayısının 41'e yükseldiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ailelerin de desteği ile ikna yoluyla teslim olmaların sürdüğü belirtildi.

2006'da PKK'ya katılan Haki kod adlı Adem Özdemir isimli şahsın, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat ve TEM birimleri ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının ikna çalışmalarıyla kaçarak güvenlik güçlerine teslim olduğu kaydedildi.

Açıklamada sadece bu yıl ikna yoluyla teslim olan PKK'lı sayısının 41'e yükseldiği vurgulandı.