'Gezi'deki amaç ülkeyi yıkmaktı ama başaramadılar' diyen AK Partili Kaya: Türkiye'nin en çevreci partisi AK Parti

Kaya, AK Parti Genel Merkezi Sosyal Politikalar Başkanlığınca Antalya'da düzenlenen bir etkinlik kapsamında sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle bir araya geldi.

'Hedefimiz, yoksulluğu ortadan kaldırmak'

AK Parti olarak hedeflerinin yoksulluğu ortadan kaldırmak olduğunu belirten Kaya, Türkiye'nin 17 yılda yaptıklarıyla geçen sene Dünya Bankası raporunda yoksullukla mücadelede en başarılı ülkeler arasında yer aldığını söyledi.

Gezi Parkı olaylarıyla ilgili bir karar açıklandığına değinen Kaya, şunları kaydetti:

"Gezi kalkışması, mahkemede verilen karar ne olursa olsun bu milletin vicdanlarında büyük bir kalkışma girişimiydi. Gezi olayında yapılan ortalığı yakıp, yıkma, vandalizm örneğiydi. Özellikle yurt dışından İngiltere, Fransa ve Almanya odaklı atılan twitlerin ülkeyi karıştırmak için hangi odakların sahneye çıktığını gördüğümüz bir kalkışma girişimiydi. Geziyle başladılar, başaramadılar ama ekonomik olarak büyük zararlara yol açtılar. Gezi olayları 1,9 milyar dolar zararla sadece görünen yüzüydü ama görünmeyen yüzü 100 milyarlarca dolar. Gezi olayları 200 milyar doların üzerinde bu ülkeye ekonomik zarar verdi. Gezi olaylarında mesele ağaç falan değildi, Türkiye'nin büyük yükselişinin önüne geçmekti. Türkiye'nin en çevreci partisi AK Parti, geçen sene 11 milyon fidanı toprakla buluşturduk. Gezi'deki amaç ülkeyi yıkmaktı ama başaramadılar."

Konuşmalardan sonra Kaya, sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin sorunlarını dinledi.