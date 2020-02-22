'Denizlerin Şekibe ablası' Şekibe Çelenk hayatını kaybetti

1962 yılında Türkiye İşçi Partisi’ne (TİP) katılarak, yerel seçimlerde TİP'in radyo konuşmalarındaki ilk kadın konuşmacısı olan ve 68 kuşağıyla yakın ilişki kuran avukat Şekibe Çelenk vefat etti. Gazete Duvar'ın haberine göre Çelenk’in cenazesi bugün ikindi namazının ardından 65 yılını birlikte geçirdiği “Denizlerin avukatı” olarak tarihe geçen eşi Halit Çelenk’in yanına, Karşıyaka mezarlığına defnedilecek.

'Şekibe ablaya selam söyleyin, arkadaşlara çok emeği geçti'

Türkiye'deki 1968 gençlik kuşağının Türkiye’deki öncü kadrolarından Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan 6 Mayıs 1972’de idam edilmeden önce Deniz Gezmiş, Şekibe Çelenk için şöyle diyordu:

“Şekibe ablaya selam söyleyin, arkadaşlara çok emeği geçti…”