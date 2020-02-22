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15:12 22 Şubat 2020
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    İstanbul Avrupa Yakası’nda elektrik dağıtımını üstlenen Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ) vatandaşlara kesintisiz enerji hizmeti sunmak ve elektrik arızlarına hızlı müdahale edilmesini sağlamak amacıyla arızayı noktasal olarak tespit etmek için özel eğitimli dedektör köpekleri kullanmaya başladı.

    Elektrik arızasını tespitte artık köpekler devrede

    © DHA /
    Türkiye
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    Özel eğitimli dedektör köpekler Lady ve Carlos, koklayarak 2 dakika gibi kısa bir sürede yer altında meydana gelen elektrik arızasını buluyor. Hassas burunlarıyla, elektrik arızalarını yüzde 90 oranında doğru tespit eden yetenekli köpekler, yanık kablo koklatılarak 6 ayda eğitildi.

    İstanbul Avrupa Yakası’nda elektrik dağıtımını üstlenen Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş (BEDAŞ) vatandaşlara kesintisiz enerji hizmeti sunmak ve elektrik arızlarına hızlı müdahale edilmesini sağlamak amacıyla arızayı noktasal olarak tespit etmek için özel eğitimli dedektör köpekleri kullanmaya başladı.

    'Hedef; zamandan tasarruf ve müşteri memnuniyeti'

    Dedektör köpeklerin yeteneklerini elektrik arızalarında kullanma düşüncesiyle yola çıktıklarını anlatan BEDAŞ Genel Müdürü Murat Yiğit, Uzaktan Kontrol ve Kumanda Merkezi (SCADA) başta olmak üzere ileri teknolojiye sahip pek çok yöntemi aktif bir şekilde kullandıklarını bununla birlikte müdahale sürelerini kısaltmak için yardımcı yöntemlere yöneldiklerini aktardı.

    Arızaların daha hızlı tespit edildiğini ve zamandan tasarruf ettiklerini belirten Yiğit, “Köpekler yer altı kablolarında meydana gelen arızanın kokusunu alıyor. Hedefimiz, zamandan tasarruf etmek ve müşteri memnuniyetini en üstte noktada tutmak” dedi.

    ‘Büyükçekmece, Avcılar, Bakırköy, Esenyurt ve Silivri…’

    2019 yılında EPDK’ya Ar-Ge projesi olarak projeyi teklif ettiklerini belirten Yiğit, “Onlar projeyi destekledi ve başladık. Şu anda Büyükçekmece, Avcılar, Bakırköy, Esenyurt ve Silivri bölgesindeki arızalarda dedektör köpekler destek veriyor. Elektrik arızlarında hızlı bir şekilde enerjinin tekrar verilebilmesi için bu projeyi başlattık. Bazı yer altı kablo arızalarında teknolojiden istediğimiz gibi sonuç alamıyoruz. Köpekler bu noktada devreye girerek arızanın bulunmasında sürenin kısalmasına fayda sağlıyor” diye konuştu.

    ‘Elektrik arızasını yüzde 90 oranında doğru tespit ediyor’

    Elektrik
    © REUTERS /
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    Dedektör köpeklerin elektrik arızasını yüzde 90 oranında doğru tespit ettiğini aktaran Murat Yiğit, “6 aydır eğitim alıyorlar son 3 ayda inanılmaz geliştiler. 3 köpekle çalışıyoruz, biri Jack Russel Terrier, ikisi Alman Çoban Köpeği, ilerleyen dönemde köpeklerin sayısını artırmayı düşünüyoruz. 3 köpekten de aynı oranda verim alıyoruz. Dedektör köpeklere yer altı kablo arızalarının yoğun olduğu bölgelerde ihtiyacımız oluyor. Yer altı kablolarında meydana gelen arızaları noktasal olarak tespit ediyorlar” ifadelerini kullandı.

    ‘Bazen cihazlar tespit etmekte yetersiz kalabiliyor’

    Cadde ve sokaklardaki alçak gerilim seviyesinde meydana gelen elektrik arızalarında köpeklerden yardım aldıklarını söyleyen Yiğit, “Herhangi bir cadde ve sokakta kesinti olduğu zaman bize ihbarı düşüyor. İhbardan sonra ekipler bölgeye gidiyor. Yanlarında götürdükleri cihazlarla arıza noktasını tespit etmeye çalışıyorlar. Bazen cihazlar tespit etmekte yetersiz kalabiliyor, süre olarak bizi zorluyor. Uzun mesafede kazı yaparak arızalı kabloyu anca bulabiliyoruz. İşte burada köpekler devreye giriyor, arızalı noktayı bulmamızda hızlıca destek oluyorlar. Diğer türlü kazıyı yapmak saatler sürüyor, gereksiz yere çevreyi de tahrip etmiş oluyoruz bu anlamda büyük fayda sağlıyor” dedi.

     ‘50 köpek arasından seçildiler, topla ödüllendiriliyorlar’

    BEDAŞ’ın proje yöneticisi Mete Özdemir ise, dedektör köpekler Lady ve Carlos’un 50 köpek arasından seçildiğini söyleyerek, “Seçilirken oynamayı seven, hareketli olmalarına dikkat edildi. Köpekler, açık alandaki mamalardan ve çevresel etkenlerden etkilenmesinler diye arıza noktasını bulunca, topla ödüllendiriliyor” diye konuştu.

    ‘Yanık kablo koklayarak eğitildiler’

    Eğitimdeyken yanık kabloların koklatıldığını belirten Özdemir, “Yanık kablo koklayarak eğitildiler. Kablo arızası sırasında oluşan yanıkların kokusuna alıştılar ve arızayı bu şekilde tespit ediyorlar. Elektrik kesinti, süre ve sayılarındaki azalmayı sağlamayı amaçladık. Kablo güzergahı bilindiği zaman 5 dakikadan kısa bir sürede arızayı tespit ediyorlar” şeklinde konuştu.

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    Etiketler:
    Mete Özdemir, Murat Yiğit, BEDAŞ, Avrupa Yakası, İstanbul, arıza, Elektrik, Köpek
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