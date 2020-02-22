Kayıt
16:35 22 Şubat 2020
Canlı Yayın
    Arama
    E-devlet, turkiye.gov.tr

    Soyadı değişikliği başvuruları e-Devlet'ten yapılabilecek

    © AA /
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 20
    Abone ol
    https://cdntr2.img.sputniknews.com/images/104085/15/1040851529.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202002221041455422-soyadi-degisikligi-basvurulari-e-devletten-yapilabilecek/

    İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, evli veya boşanmış kadınların kullandıkları veya kullanacakları soyadlarına ilişkin başvuruların, e-Başvuru sistemi kapsamında e-Devlet'ten alınabildiği belirtildi.

    İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Türkiye'nin 2023 vizyonu çerçevesinde vatandaşlara daha etkin, daha verimli ve daha hızlı hizmet sunabilmek için İçişleri Bakanlığı’nca sürdürülen dijital dönüşüm ve bürokrasinin azaltılması projelerinin hız kesmeden devam ettiği belirtildi.

    Açıklamaya göre, dijital dönüşüm sayesinde İçişleri Bakanlığı merkez birimleri, bağlı kuruluşları ve taşra teşkilatı tarafından sunulan hizmetler kapsamında vatandaştan talep edilen 2 bin 857 belgeden 1473'ü son 2 yılda kaldırıldı. İstenen belge sayısı yüzde 52 azaltılarak, 251 milyon lira tasarruf sağlandı.

    İçişleri Bakanlığı’nca yapılan çalışmalarda, vatandaştan zorunlu haller dışında belge istenmemesi, işlemlerde vatandaş beyanının esas alınması, kamu kurumlarının bilgi sistemlerinin entegrasyonuyla bilgilerin elektronik ortamda temin edilmesi, başvuruların elektronik ortamda alınması, başvuramayacak vatandaşlar için alternatif çözümler geliştirilmesi ile vergiler ve harçlar dışında başvuru ücretinin alınmaması ilkeleri benimsendi.

    Kimlik
    © AA /
    Yargıtay: Boşanan anne çocuğuna kendi soyadını verebilecek
    "Daha az belge ile hizmete elektronik ortamda erişim" vizyonuyla, İçişleri Bakanlığı merkez birimleri, bağlı kuruluşları ve taşra birimleri tarafından sunulan 670 hizmet, kamu kurum ve kuruluşlarının hizmetlerinin yer aldığı Hizmet Envanteri Yönetim Sistemi'nde (HEYS) tanımlandı.

    Belge sayısı düşürüldü

    Vatandaşa sunulan hizmetlerde, başvuruları kolaylaştırmak amacıyla 31 mevzuatta değişiklik yapıldı, talep edilen belge sayısı da hızla düşürüldü.

    Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından sunulan 40 ayrı kamu hizmetinde istenen belgeler ve hizmet süreçleri ise eşleştirildi.

    İçişleri Bakanlığı’nca e-Devlet'ten sunulan hizmet sayısı son 2 yılda 51'den 256'ya çıkarıldı, bunların 147'si vatandaşa, 40'ı özel sektöre ve 69'u da kamu kurumlarına sunulan hizmetleri oluşturdu.

    e-Devlet'ten sunulan "Araç Plakasına Yazılan Ceza Sorgulama" 75 milyon, "İkametgah ve Diğer Adres Belgesi Sorgulama" 37 milyon, "Nüfus Kayıt Örneği Belgesi Sorgulama" hizmeti ise 32 milyon defa kullanıldı. "Alt-Üst Soy Bilgisi Sorgulama" hizmeti ile yaklaşık 740 bin kişi ilk defa e-Devlet kullanıcısı oldu.

    e-Devlet hizmeti sayısı 354'e ulaşacak

    HEYS'e kayıtlı tüm vatandaş başvurulu hizmetlerin elektronik ortamda da erişilebilir hale getirilmesi için İçişleri Bakanlığı e-Başvuru Sistemi, e-Devlet kapısı üzerinden erişime açıldı.

    Bu sistem ile 30 Haziran'a kadar 194 hizmete daha e-Devlet üzerinden erişim sağlanacak, e-Devlet hizmeti sayısı 354'e ulaşacak.

    Çukur’dan etkilenip soyadlarını değiştiren aile
    İHA
    Çukur’dan etkilenip soyadlarını değiştirdiler
    Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne ait "Evli Kadının Kocasının Soyadı ile Birlikte Önceki Soyadını Kullanması veya Sadece Eşinin Soyadını Kullanmasına İlişkin Nüfus Kayıt Değişiklik Başvurularının Alınması" ve "Boşandığı Eşinin Soyadını Kullanmasına İzin Verilen Kadının, Evlenmeden Önceki Soyadıyla Eşinin Soyadını Birlikte Kullanması veya Sadece Evlenmeden Önceki Soyadını Kullanmasına İlişkin Başvurunun Alınması" hizmetleri ile evli veya boşanmış kadınların kullandıkları veya kullanacakları soyadlarına ilişkin başvuruları, e-Başvuru sistemi kapsamında e-Devlet'ten alınabiliyor.

    Jandarma Genel Komutanlığına ait silah taşıma veya bulundurma ruhsatı işlemleri ile yivsiz av tüfeği konusunda satıcılık belgesi verilmesi, fabrika veya imalathanelere faaliyet/kuruluş izni verilmesi, satın alma belgesi düzenlenmesi gibi hizmetler de e-Devlet'ten kullanıma açıldı.

    İlgili konular:

    'Dolar' olan soyadını değiştirme kararı alan vatandaş: 'Bugün ne kadarsın' diye hakaretlere uğradım
    Dilipak: E- Devlet, E-Belediyeyi unutun, E-Demokrasi geliyor
    Etiketler:
    Türkiye, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, e-devlet, Boşanma, evli kadın, İçişleri Bakanlığı
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Tarihi kale kısmında biten liman inşaatının yanı sıra yeni yerleşkede bulunan arkeopark alanında ise diğer liman inşaatı devam ediyor.
    Antik kent Hasankeyf’te evler, köprüler, yollar sular altında
    Karikatür
    ABD istihbaratı: Rusya, Trump'ın tekrar seçilmesi için müdahalede bulunuyor
    İnfografik
    'Yüzyılın Anlaşması'nın ana maddeleri
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet