Gaziantep Valiliği: İdlib'de 1 asker şehit oldu

Gaziantep Valiliği, İdlib'de bir askerin bombalı saldırı sonucu hayatını kaybettiğini bildirdi. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "İdlib'deki alçak saldırı sonrası bölgede tespit edilen 21 rejim hedefi yoğun şekilde ateş altına alınarak hedefler tahrip edilmiştir" denildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Suriye'nin İdlib bölgesinde rejim güçleri tarafından atılan bomba sonucu hemşehrimiz Tankçı Sözleşmeli Er Mecit Demir şehit olmuştur" bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, "Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır ve başsağlığı diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun" ifadesine yer verildi.

Suriye'nin İdlib bölgesinde rejim güçleri tarafından atılan bomba sonucu hemşehrimiz Tank. Söz. Er. Mecit Demir şehit olmuştur. Șehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır ve başsağlığı diliyoruz.

Milletimizin başı sağ olsun 🇹🇷 pic.twitter.com/p3L6OsVxV8 — Gaziantep Valiliği (@gantepvaliligi) February 22, 2020

MSB: İdlib'de rejim tarafından yapılan tank atışında bir asker şehit oldu

MSB'den yapılan açıklamada ''Ateşkesi sağlamak üzere İdlib bölgesinde bulunan unsurlarımıza, Rejim tarafından yapılan tank atışları sonucunda, kahraman bir silah arkadaşımız yaralanmış ve hastaneye sevk edildiği sırada maalesef şehit olmuştur'' ifadeleri kullanıldı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "İdlib'deki alçak saldırı sonrası bölgede tespit edilen 21 rejim hedefi yoğun şekilde ateş altına alınarak hedefler tahrip edilmiştir" denildi.

Alçak saldırı sonrası bölgede tespit edilen 21 rejim hedefi derhal ateş destek vasıtalarımızla yoğun şekilde ateş altına alınarak gerekli karşılık verilmiş ve hedefler tahrip edilmiştir. Gelişmeler takip edilmekte ve gerekli tedbirler alınmaktadır. — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 22, 2020

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