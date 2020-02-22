Yardım derneği yöneticileri 10 milyon liralık vurgun yapmış: 49 gözaltı

22 ilde 49 gözaltı
Derneğin faaliyet gösterdiği Adıyaman, Ankara, Antalya, Adana, Samsun, İzmir, Kahramanmaraş, Kırıkkale, Konya, Muğla, Samsun, İstanbul, Afyonkarahisar, Mersin, Balıkesir, Kocaeli, Aydın, Uşak, Eskişehir, Kayseri, Zonguldak ve Tekirdağ'da eş zamanlı operasyon yapan polis, 49 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde çok sayıda makbuz ele geçirildi.
10 milyonluk vurgun
Şüphelilerin banka hesaplarında yapılan inceleme ile 10 milyon liralık vurgun gerçekleştirdikleri ortaya çıktı.
Dernek başkanının çok sayıda suç kaydı çıktı
Akdenizin Sesi Engellilerle Elele Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı R.Ç.'nin hırsızlık, tehdit ve dolandırıcılık gibi çok sayıda suçtan kaydı bulunduğu saptandı. Başkan R.Ç.'nin internet üzerinden derneğe elaman kazandırdığı da belirlendi.
Gözaltına alınan 49 şüpheli, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü. 21 şüpheli ise polis tarafından aranıyor.
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