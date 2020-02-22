Erdoğan: 5 Mart'ta Putin, Macron ve Merkel ile buluşacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib konusunu görüşmek üzere 5 Mart'ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel ile buluşacaklarını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir Bergama’da vatandaşlara hitap etti.

Erdoğan'ın konuşmalarından satırbaşları şöyle:

- Siyasi hayatımızın hiçbir döneminde yılgınlığa kapılmadık. İnsanımızın inancına meşrebine mezhebine hayat tarzına göre ayrım yapmadık Hangi görüşte olursa olsun insanları baştacı yaptık. Türkiye kardeşlikle büyüdü demokrasiyle güçlendi. Bizden önce yaklaşık 80 yılda yapılmayan hizmetlerin kat ve kat fazlasını 18 yıla sığdırmayı başardık. Şu anda Bergama'nın en büyük meydanı bunlara şahit.

- 20-30 yıl önce nasıl bir Türkiye vardı, şimdi nasıl bir Türkiye var, bunları görüyorsunuz. Sözü dinlenen, pasaportu itibar gören, her adımı dikkatle takip edilen bir ülke konumuna geldik. Biz iktidara geldiğimizde yerlilik oranımız yüzde 20'ydi, şimdi yüzde 70'lerde.

- İHA ve SİHA'ları geliştirdik. İnşallah yakında Akıncı da devreye giriyor. Artık teröristleri inlerinden çıkartmıyoruz. Bunları bu yerli ürünlerimizle yaptık.

- Savunma Sanayinde yerlilik oranı yüzde 20'ydi, şimdi yüzde 70'in üzerine çıktı. İnsansız hava aracı için ABD'ye 'bize İHA verin' dediğimiz zaman, bize: 'kongreden geçiremedik' diyorlardı. Şimdi insansız hava aracımızı kendimiz yapıyoruz. Savunma sanayinde yılda 3-4 milyar dolar ihracat yapıyoruz. Şimdi tankımızı da üretiyoruz. Zırhlı taşıyıcılarımızı da üretiyoruz. Bay Kemal kafayı Sakarya'ya takmış. Biz Arifiye'deki tank fabrikasını satmadık. Tam aksine ortaklaşa 50 milyon dolar yatırımla yenileniyor. Katar ve Türk şirketleriyle ortaklaşa olarak bu tank palet şirketinin yenisini kuruyoruz.

- Ekonomiyle ilgili kararlarımızı alırkende, terör operasyonları yaparkende kimseden icazet almıyoruz. Ülkemizin menfaati neyi gerektiriyorsa onu yapıyoruz. Yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirğimiz operasyonlarla terör örgütüne tarihi darbeler indirdik.

- Bir dönem terör örgütlerinin cirit attığı yerlerde artık huzur var, barış var.

- Suriye'de 8 bin 300 km'lik alanı DEAŞ, YPG/PKK'lı teröristlerden temizledik.

- Bizim için İdlib meselesi en az Afrin kadar, Barış Pınarı bölgesi kadar önemlidir. Bu konudaki kararlılığımızı dün Sayın Putin'e de açıkça ifade ettim.

- İzmir milletvekili olduğu için bugünkü açılışa Bay Kemal'i davet ettim, gelmedi. Gelmedi be. Bayağı üzüldüm, onu da aramızda görmek isterdim. Ama gelmedi, kendi bilir.

- Putin, Macron ve Merkel ile 5 Mart'ta bir araya geleceğiz.

- (Gezi) Aydınlık değil, aldatılmış gençlik.

- Bizim özel kekimizi yiyeceksiniz, ücretsiz ikram.

- CHP'li belediyeler yasaklarla yolsuzluklarla gündeme gelirdi, yine bunlarla gündeme geliyorlar. Rüşvet ve yolsuzluk ile gündem oluyorlar. Bunlar rant ve rezidans düzenlerini sürdürmenin peşindeler.

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