Kayıt
19:47 22 Şubat 2020
Canlı Yayın
    Arama
    Erdoğan - Putin - Macron - Merkel

    Erdoğan: 5 Mart'ta Putin, Macron ve Merkel ile buluşacağız

    © AA / Murat Kula
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 106
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/images/104108/80/1041088016.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202002221041456334-erdogan-5-martta-putin-macron-ve-merkel-ile-bulusacagiz/

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib konusunu görüşmek üzere 5 Mart'ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel ile buluşacaklarını açıkladı.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir Bergama’da vatandaşlara hitap etti.

    Erdoğan'ın konuşmalarından satırbaşları şöyle:

    - Siyasi hayatımızın hiçbir döneminde yılgınlığa kapılmadık. İnsanımızın inancına meşrebine mezhebine hayat tarzına göre ayrım yapmadık Hangi görüşte olursa olsun insanları baştacı yaptık. Türkiye kardeşlikle büyüdü demokrasiyle güçlendi.  Bizden önce yaklaşık 80 yılda yapılmayan hizmetlerin kat ve kat fazlasını 18 yıla sığdırmayı başardık. Şu anda Bergama'nın en büyük meydanı bunlara şahit.

    - 20-30 yıl önce nasıl bir Türkiye vardı, şimdi nasıl bir Türkiye var, bunları görüyorsunuz. Sözü dinlenen, pasaportu itibar gören, her adımı dikkatle takip edilen bir ülke konumuna geldik.  Biz iktidara geldiğimizde yerlilik oranımız yüzde 20'ydi, şimdi yüzde 70'lerde. 

    - İHA ve SİHA'ları geliştirdik. İnşallah yakında Akıncı da devreye giriyor. Artık teröristleri inlerinden çıkartmıyoruz. Bunları bu yerli ürünlerimizle yaptık.

    - Savunma Sanayinde yerlilik oranı yüzde 20'ydi, şimdi yüzde 70'in üzerine çıktı. İnsansız hava aracı için ABD'ye 'bize İHA verin' dediğimiz zaman, bize: 'kongreden geçiremedik' diyorlardı. Şimdi insansız hava aracımızı kendimiz yapıyoruz. Savunma sanayinde yılda 3-4 milyar dolar ihracat yapıyoruz. Şimdi tankımızı da üretiyoruz. Zırhlı taşıyıcılarımızı da üretiyoruz. Bay Kemal kafayı Sakarya'ya takmış. Biz Arifiye'deki tank fabrikasını satmadık. Tam aksine ortaklaşa 50 milyon dolar yatırımla yenileniyor. Katar ve Türk şirketleriyle ortaklaşa olarak bu tank palet şirketinin yenisini kuruyoruz. 

    - Ekonomiyle ilgili kararlarımızı alırkende, terör operasyonları yaparkende kimseden icazet almıyoruz. Ülkemizin menfaati neyi gerektiriyorsa onu yapıyoruz. Yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirğimiz operasyonlarla terör örgütüne tarihi darbeler indirdik.

    - Bir dönem terör örgütlerinin cirit attığı yerlerde artık huzur var, barış var.

    - Suriye'de 8 bin 300 km'lik alanı DEAŞ, YPG/PKK'lı teröristlerden temizledik.

    - Bizim için İdlib meselesi en az Afrin kadar, Barış Pınarı bölgesi kadar önemlidir. Bu konudaki kararlılığımızı dün Sayın Putin'e de açıkça ifade ettim.

    - İzmir milletvekili olduğu için bugünkü açılışa Bay Kemal'i davet ettim, gelmedi. Gelmedi be. Bayağı üzüldüm, onu da aramızda görmek isterdim. Ama gelmedi, kendi bilir.

    - Putin, Macron ve Merkel ile 5 Mart'ta bir araya geleceğiz.

    - (Gezi) Aydınlık değil, aldatılmış gençlik.

    - Bizim özel kekimizi yiyeceksiniz, ücretsiz ikram. 

    - CHP'li belediyeler yasaklarla yolsuzluklarla gündeme gelirdi, yine bunlarla gündeme geliyorlar. Rüşvet ve yolsuzluk ile gündem oluyorlar. Bunlar rant ve rezidans düzenlerini sürdürmenin peşindeler. 

    Ayrıntılar geliyor...

    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Tarihi kale kısmında biten liman inşaatının yanı sıra yeni yerleşkede bulunan arkeopark alanında ise diğer liman inşaatı devam ediyor.
    Antik kent Hasankeyf’te evler, köprüler, yollar sular altında
    Karikatür
    ABD istihbaratı: Rusya, Trump'ın tekrar seçilmesi için müdahalede bulunuyor
    İnfografik
    'Yüzyılın Anlaşması'nın ana maddeleri
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet