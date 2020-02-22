Siirt'te çayda mahsur kalan 35 öğrenci ve öğretmen kurtarıldı

Siirt’te Ağrı'daki müsabakalardan dönen 2 minibüs içindeki 35 kişi baraj sularının yükseldiğinden habersiz bir şekilde Botan Çayı'ndan karşıya geçmeye çalışınca mahsur kaldı. AFAD, jandarma ve 112 acil servis ekipleri minibüs içindeki öğretmen ve öğrencileri yürütülen ortak çalışmayla kurtardı.

Ağrı’dan dönen iki minibüsün içerisindeki öğrenci ve öğretmenler Şırnak’ın Silopi ilçesine gitmek üzere eski Eruh yolunu kullandı.

Baraj sularının yükseldiğinden haberleri olmayan sürücüler akıntının yoğun olduğu yaklaşık 1 metre su seviyesinin bulunduğu çayda mahsur kaldı.

Haber verilmesiyle olay yerine çok sayıda jandarma, AFAD ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Jandarma ve AFAD ekiplerince kurtarılan öğrenci ve öğretmenler ambulansla Siirt Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

2 minibüste 14 kız, 16 erkek öğrenci, 3 öğretmen ve 2 şoför olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.