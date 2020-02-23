Bağdat Caddesi'nde sürücünün bankta oturanları ezdiği kaza sonrası denetimler artırıldı

Bağdat Caddesi'nde yaşanan kaza sonrası caddede trafik denetimleri artırıldı. Kazadan sonra kaçıp ardından da teslim olan sürücü Muhammed Enes Altun'un alkollü olduğu ortaya çıktı. Tutuklanan Altun'un yaraladığı 3 kişiden Cansu Safi'nin durumu ciddiyetini koruyor.

Bağdat Caddesi'nde dün gece kaldırıma çıkan otomobil o sırada bankta oturan çifti altına aldı. Hızını alamayan ve bir süre çifti sürükleyen araç başka bir otomobile çarparak durabildi. Kazada bankta oturan 2 kişi ve kazaya karışan otomobildeki 1 kişi yaralandı.

Kazayı yapan otomobilin sürücüsü Muhammed Enes Altun, 'Taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olmak' suçundan tutuklandı. Kazada ağır yaralanan Cansu Safi'nin ise yaşam savaşı hastanede devam ediyor.

Kazanın yaşandığı İstanbul'un ünlü caddelerinden Bağdat Caddesi'nde trafik uygulamaları artırıldı. Trafik polisleri caddenin belirli bir kısmında şüphelendikleri otomobilleri durdurarak ehliyet, ruhsat ve alkol kontrolü yapıyor.

Alkolmetre ile sürücülere alkol testi yapan polisler, alkollü olduğu anlaşılan sürücü hakkında cezai işlem gerçekleştiriyor. Ruhsat sayesinde araçla ilgili tüm bilgilere ulaşan ekipler araç muayenesi başta olmak üzere yönetmelikteki tüm hususları uygulama noktasında durdukları araçlarda arıyor ve eksik çıkması halinde cezai işlem yapılıyor.

Bağdat Caddesi'ndeki trafik uygulama noktasındaki kontroller sırasında bir sürücüye aracının muayenesi eksik olduğu için cezai işlem uygulandı.