Kayıt
14:02 23 Şubat 2020
Canlı Yayın
    Arama
    Beş kişinin gasp ettiği market sahibi Hasan Özkaya

    Beş kişinin gasp ettiği market sahibi: Şaka sandım

    © DHA /
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 0 0
    Abone ol
    https://cdntr2.img.sputniknews.com/images/104145/91/1041459115.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202002231041459167-bes-kisinin-gasp-ettigi-market-sahibi-saka-sandim/

    Adana'da kiraladıkları otomobil ile gittikleri market sahibi Hasan Özkaya’yı av tüfeğiyle etkisiz hale getirip, 120 sigara ve 4500 lirayı alan maskeli 5 kişi tutuklandı. Gaspçıları görünce ellerini havaya kaldıran Özkaya, "Olayın şaka olduğunu sandım" dedi.

    Olay, 19 Şubat gecesi Seyhan ilçesi Meydan Mahallesi'ndeki markette yaşandı. İş yeri sahibi Hasan Özkaya’nın tek başına olduğu markete ellerinde av tüfeği bulunan maskeli beş kişi girdi.

    29 yaşındaki Hasan Özkaya’yı "Hareket edersen ölürsün, canını seviyorsan akıllı dur" diyerek, tehdit eden şüpheliler, 120 paket sigara ve bir laptop ile kasadaki 4500 lirayı alıp kaçtı. Olay, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

    İhbar üzerine araştırma başlatan Gasp Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, yüzlerinde maske olması nedeniyle kimliklerini tespit edemediği şüphelileri bulmak için bölgedeki 100 güvenlik kamerasının görüntülerini inceledi. Görüntülerden şüphelilerin, camlarında rüzgarlık bulunan beyaz renkli plakasız otomobille kaçtıkları saptandı.

    Soyguncuyu 'yemek ısmarlayayım' diyerek vazgeçirdi
    © İHA / FATİH KEÇE - SERKAN ÇETİNKAYA
    Soyguncuyu 'yemek ısmarlayayım' diyerek vazgeçirdi
    Marka ve modeli belirlenen otomobili bulmak için kentteki oto kiralama firmalarıyla irtibata geçildi. Otomobilin plakasının 01 ADR 870 olduğu belirlendi. Plaka Takip Sistemi (PTS) üzerinden aracın tüm geçiş güzergahları belirlendi. Oto kiralama firmasındaki güvenlik kamerası görüntüleri ile marketteki görüntüler eşleştirildi. Böylelikle eşkalleri ortaya çıkan şüphelileri, oto kiralama firması yetkilisi, polisin yönlendirmesiyle 'evrakta eksik bulunduğu' gerekçesiyle iş yerine çağırdı. 2 saat sonra firmaya gelen Muhammet Emin S. (19) ve Kadir E. (20) yakalandı. Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda suç ortakları E.S. (17) Anıl Ahmet T. (19) ve Emircan Y. (18) de gözaltına alındı.

    ‘Alkol ve uyuşturucu içmiştik, paramız bitmişti’

    5 şüpheli sorgularında "Alkol ve uyuşturucu içmiştik. Paramız bitmişti, kiraladığımız araçla soyabileceğimiz bir market aradık. Aracın plakalarını söktük. Aracı arka sokağa bıraktık. Olaydan sonra hızlı bir şekilde kaçıp, üzerlerimizi değiştirdik" dedi.

    Polis çalınan 120 paket sigara ile paranın 2 bin 500 lirasını bulup, market sahibine teslim etti. 5 şüpheli çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

    ‘Ne olduğunu anlamadım, şaka sandım’

    Olayın ardından konuşan Market Sahibi Hasan Özkaya, "Ben ne olduğunu anlamadım. Ellerinde av tüfekleriyle iş yerine girince ilk başta şaka olduğunu sanarak tepki vermedim. Olayın gerçek soygun olduğunu anlayınca ellerimi havaya kaldırıp ne istiyorsanız alın dedim. Yakalanıp tutuklanmışlar, davamın sonuna kadar arkasındayım" dedi.

    İlgili konular:

    İstanbul'da 'maskeli' PTT soygunu
    Etiketler:
    Maske, Şaka, Soygun, Alkol, Otomobil, Gasp, Adana
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Tarihi kale kısmında biten liman inşaatının yanı sıra yeni yerleşkede bulunan arkeopark alanında ise diğer liman inşaatı devam ediyor.
    Antik kent Hasankeyf’te evler, köprüler, yollar sular altında
    Karikatür
    ABD istihbaratı: Rusya, Trump'ın tekrar seçilmesi için müdahalede bulunuyor
    İnfografik
    'Yüzyılın Anlaşması'nın ana maddeleri
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet