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15:29 23 Şubat 2020
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    Ziya Selçuk

    Elazığ'da okullar yarın açılıyor

    © İHA / RIDVAN YEŞİLIRMAK - VEYSEL KORKMAZ
    Türkiye
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    Elazığ’da 11 bin öğrencinin diğer okullara ilişkilendirildiğini ve yarın okulların zilinin çalacağını aktaran Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Hasar tespit çalışmalarımız sonucunda bölgede yaklaşık 98 okul binamızı kullanım dışı bırakma kararı aldık. Bu rakama Elazığ, Malatya, Adıyaman ve Diyarbakır’daki okullar da dahildir” dedi.

    Deprem haberini alır almaz verdikleri ilk talimatın, okulların kapılarının vatandaşlara açılması olduğunu anımsatan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Okullarımız, 24 saat açık kalma talimatımızın ardından vatandaşlarımızın hizmetine sunuldu. Depremden etkilenen, evleri zarar gören veya evlerine girmek istemeyen vatandaşlarımızın dışarıda mağdur olmamaları için tüm okul müdürleri ve yöneticilerimiz göreve çağrıldı. Bu kapsamda depremin ilk gününden bugüne kadar okullarımızda 65 bin civarında vatandaşımıza barınma hizmeti sağlanmıştır. Tahsis ettiğimiz okul, spor solonu ve diğer binalarımızda toplam 265 öğrencimiz ve ailesi halen barınmaktadır. Diğer yandan, öğretmenlerimiz de bölgede birer toplum gönüllüsü olarak canla başla çalıştılar. İlk andan itibaren oluşturduğumuz 500 kişilik öğretmen havuzumuzda görev alan meslektaşlarımız, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının belirlenmesinden tutun da AFAD ve kriz merkezimizle koordineli bir şekilde hasar tespit çalışmalarıyla ilgili veri girişlerine kadar pek çok alanda çalıştılar. Veri girişinde psikososyal desteğe kadar her türlü hizmeti yaptılar. Kendilerine buradan, sizlerin aracılığıyla bir kez daha teşekkür ediyorum” diye konuştu.

    'Eğitim Bilişim Ağımız bu süreçte öğrencilerimize önemli bir kaynak oldu'

    Böylesine yüksek olan doğal afetlerin, sosyolojik ve psikolojik yıkımlara da yol açabildiğine değinen Bakan Selçuk, "Bakanlık olarak çocuklarımız başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızın psikososyal destek ihtiyaçlarını karşılamak üzere psikolojik danışmanlık ve rehberlik uzmanı arkadaşlarımızın katılımıyla çok büyük çaplı çalışmaları hayata geçirdik. Depremin ilk gününden bugüne kadar 11 bin 251 çocuk ve 17 bin 18 yetişkin olmak üzere 28 bin civarında vatandaşımıza psikolojik destek sağlandı. Sağlanmaya da devam ediyor. Bakanlık olarak bizim için bir başka önemli husus, tatil süresinin uzatılmasından kaynaklanan telafi eğitimi ihtiyaçları. 10 Şubat’tan itibaren her türlü ihtiyaçlarının karşılanması için tedbirleri almış bulunuyoruz. Deprem bölgesinde, özellikle bu yıl sınava girecek 8 ve 12. sınıf öğrencilerimiz için, yenilenen Eğitim Bilişim Ağımız EBA, bu süreçte öğrencilerimize önemli bir kaynak ve yol gösterici oldu. Ücretsiz internet erişimiyle sunduğumuz yeni EBA, destekleme ve yetiştirme kurslarımızda öğrencilerimizin derslerinden geri kalmamaları için her türlü hazırlığı yapıyoruz. Bu bağlamda, hiçbir öğrencimizin eğitim öğretim faaliyetlerine yönelik bir eksiklik, kopukluk yaşanmamıştır. Bu konuda hem öğrencilerimiz hem de velilerimiz müsterih olsunlar” ifadelerini kullandı.

    'Yaklaşık 98 okul binamızı kullanım dışı bırakma kararı aldık'

    Oluşturdukları Hasar Tespit Komisyonu ile ilgili de bilgi veren Selçuk, "Bu komisyon, Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde görev yapan tüm teknik personelimizden oluşturulmuş ve sahaya çıkarılmış, bu arkadaşlarımız, 24 saat esasına göre hasar tespiti için hızlı bir şekilde çalışmalarına başlamıştır. Bugün itibariyle Hasar Tespit Komisyonu’muzun yaptığı çalışmalar sonucunda Elazığ genelinde ilçelerimiz dahil 33’ü okul binası 4’ü kurum binası olmak üzere toplam 37 okul kurumumuzda ağır ve orta hasar oluştuğu tespit edildi. Bunlarla ilgili her türlü hasar çalışmalar devam ediyor. Hasar tespit çalışmalarımız sonucunda bölgede yaklaşık 98 okul binamızı kullanım dışı bırakma kararı aldık. Bu rakama Elazığ, Malatya, Adıyaman ve Diyarbakır’daki okullar da dahildir” şeklinde konuştu.

    'Yarın Elazığ’da okul zili çalacak'

    Konuşmasını sürdüren Selçuk, "Tüm bu çalışmalarımız neticesinde, yarın Elazığ’da okul zili çalacak. Doğaldır ki eğitim öğretim sürecinin nasıl işleyeceğine dair merak edilenler var. Bu çerçevede velilerimiz bilsinler ki öğrencilerimizin ilişkilendirildiği tüm okullarımızda tam gün eğitim uygulamasından ikili eğitim uygulamasına geçilmiştir. Yeni okul binalarımız hazır hale gelinceye kadar hiçbir öğrencimiz sıkıntı yaşamadan eğitim öğretime devam edecektir. İl merkezinde boşaltılan 17 okulumuzdaki 9 bin civarı öğrenci, ilçelerimizde boşaltılan 16 okulumuzdaki 2 bin öğrenci olmak üzere toplam 11 bin civar öğrencimiz bugün itibariyle en yakın okullarımız ile ilişkilendirilmiştir. Öğrencilerimiz ile bu konuda iletişim sağlandı ve bilgilendirildiler. Bir de konteyner kentte konaklayacak öğrencilerimiz var ancak şu an için konteyner kentte kimin veya kimlerin barınacağı, bunlardan kaçının öğrencimiz olacağı netleşmemiştir. Bu durum belirlendiğinde de öğrencilerimiz ile ilgili her türlü tedbir alınacak. Okul öncesi eğitim dahil olmak üzere. Altını önemle çizerek Elazığlı hemşehrilerimiz ve kamuoyu ile paylaşmak istediğim bir diğer önemli konu, yeni okul binalarımızın inşasıdır. Bu anlamda, aziz milletimizin kültürel kodlarında yüzyıllardır var olan imece geleneğini bir kez daha görmekteyiz. Bu depremde de eller, güçler bir araya geldi ve hayırseverlerimiz Elazığ’ımıza 21’i okul, 1’i spor salonu olmak üzere yeni binalar kazandıracaklar. Milli Eğitim Bakanlığı olarak tüm kurumlarımız ve mesai arkadaşlarımızla Elazığlı, Malatyalı hemşehrilerimizin, çocuklarımızın yanındayız. Eğitim ile ilgili hiçbir aksaklık eksiklik olmaması için ara tatilde eğitim öğretimin devam etmesi de her türlü alt yapımız hazır. Çalışmalarımız devam ediyor" ifadelerine yer verdi.

    'Van’da her türlü tedbiri alırız'

    İran’da meydana gelen ve Van’da etkisini gösteren deprem nedeniyle eğitim öğretim hususunda tablonun tam netleşmediğine vurgu yapan Selçuk, “Ama taşımalı eğitim yoluyla biz her türlü tedbirimizi yarın sabahtan itibaren alabiliriz. O konuda bir eksiğimiz olmaz. Bu konuyla ilgili gereken kurumlarımızla, sayın İçişleri Bakanımız ile temas halindeyiz. Bu konuda bir aksaklık çıkmaması için ne gerekiyorsa çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.

    Etiketler:
    Van, Okul, deprem, Elazığ, Ziya Selçuk
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