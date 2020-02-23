Tartıştığı servis şoförünü tiner döküp yakan kişi tutuklandı

Geçen perşembe günü Çaycuma Çay Mahallesi’nde Mimar Sinan Ortaokulu’na öğrenci taşımacılığı yapan Eray Ç. öğrencileri evlerine bıraktıktan sonra aracına aldığı Döndü Y. ile henüz bilinmeyen nedenle tartıştı.

Döndü Y., yanında getirdiği tineri minibüse ve Eray Ç.’nin üzerine dökerek ateşe verdi.

Çevredeki vatandaşların müdahalede bulunduğu Eray Ç.’nin vücudunun büyük kısmı yandı. İlk müdahalesi yapılan Eray Ç., Ankara’ya sevk edildi.

Eray Ç.’nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Öğrenci servisi de kullanılamaz hale geldi.

Polis, olayın ardından kaçan Döndü Y.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Döndü Y. tutuklandı.