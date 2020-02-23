Afyon’da koronavirüs şüphesiyle ilgili valilikten açıklama: Virüs değil mevsimsel grip

Türkiye'ye 20 gün önce giriş yapan İranlı ailenin 3 yaşındaki çocuğu bu sabah yüksek ateş şikayetiyle Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

‘Hastanın mevsimsel grip olduğu anlaşıldı'

Afyonkarahisar Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "20 gün önce Türkiye'ye giriş yapan İranlı ailenin 3 yaşındaki çocuğunda yüksek ateş olması sebebiyle bu sabah Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne getirilmiş; hastanın mevsimsel grip olduğu anlaşılmıştır. İlimizde yeni koronavirüs (covıd-19) vakası ya da şüphelisi bulunmamaktadır" denildi.

Öte yandan İran'da koronavirüs nedeniyle ölü sayısının 8'e yükselmesinin ardından İçişleri Bakanlığı, İran sınırının kapatıldığını duyurdu.