Taksim'deki 'Kavuşma Durağı' kaldırılıyor

Kararın ardından alana gelen İBB ekipleri, yapının etrafını bariyerlerle çevirerek güvenlik önlemi aldı.

Ekiplerce, serginin oturma kısımlarındaki tahtaların sökülmesine başlandı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da Twitter adresinden, "#KavuşmaDurağı'nın Taksim mesaisi bugün sona eriyor. Kavuşmak güzeldir. Elbet bir gün buluşacağız. Çok yakında..." ifadelerini kullandı.

#KavuşmaDurağı’nın Taksim mesaisi bugün sona eriyor. Kavuşmak güzeldir.



“Elbet bir gün buluşacağız”



Çok yakında... pic.twitter.com/jOt9s5tcxb — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) February 23, 2020

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