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18:41 23 Şubat 2020
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    Cahit Turan

    Bakan Turhan: Başkalarının yaptığı silahlara mahkum olsaydık ne Libya'da ne Suriye'de harekat yapamazdık

    © AA /
    Türkiye
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    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, “Eğer başkalarının yaptığı silahlara mahkum olsaydık bugün ne Libya’da, ne Doğu Akdeniz’de, ne Irak’ta, ne Suriye’de harekat yapamazdık” dedi.

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan
    © AA / Davit Kachkachishvili
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    1915 Çanakkale Köprüsü’nde incelemelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, ardından AK Parti Eceabat İlçe Kongresi'ne katıldı.

    Kongrede konuşan Bakan Turhan, Çanakkale’ye müjde vererek, “Türkiye, AK Parti iktidarı ile tanışalı 18 yıl geçti. Türkiye’nin nereden nereye geldiğini hepiniz müşahede ediyorsunuz. Ülkemizin gelişmesi için, kalkınması için yapılacak olan tüm hizmetleri bir plan program dahilinde yaptık, yapıyoruz ve yapacağız inşallah. Grup Başkanvekilimiz Bülent Turan az önce biz Gelibolu-Eceabat yolundaki çalışmaları yerinde incelerken, ‘Bu yol Kilitbahir’e kadar gidecek mi?’ diye sordu. Durmak yok, yola devam diyen bir zihniyetin yolu Kilitbahir’de bitmez. Abide’ye kadar devam edecek” dedi.

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan
    © İHA /
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    'Eskiden devlet adamlarımız uluslararası bir toplantıya gittiklerinde kenarda köşede oturuyorlardı'

    Türkiye’nin dünden bugüne kazanımlarını hatırlatan Turhan, “Bugün sahada ayak izi olan, sahada çok görünen bir Türkiye var. Kendi güvenliği için, kendi istikbali için, kendi istiklali için kendine gelecek olan tehditleri yurt içinde, yurt dışında, hepsine müdahale edebilen güçlü bir Türkiye var. Daha da güçlenecek. Dünyayı yeniden şekillendirmek isteyenlerin masasında ağırlıklı olarak oturan bir Türkiye var. Artık geçmişteki gibi bir durum yok. Bizim başbakanlarımız, bizim devlet adamlarımız uluslararası bir toplantıya gittiklerinde kenarda köşede oturuyorlardı, talimat alıp uygulamak zorunda kalıyorlardı. Ama bugün öyle bir Türkiye yok. Bugün, öyle bir Türkiye özlemi içerisinde olan bir ana muhalefet var. Başkalarının aklıyla hareket ederek, başkalarının verdiği talimatlara göre hareket ederek Türkiye’de siyasete yön vermeye çalışan bir muhalefet var. Böyle olmayacağız. Biz bulunduğumuz coğrafyada büyük ülke olacağız, lider ülke olacağız. Dünya mazlumlarına da gereken öncülüğü yapacak olan bir Türkiye olacağız. Bunun için önce birlik ve beraberlik, kardeşlik, birbirimize karşı saygı, sevgi, samimiyet, sabır ve sebatla, kararlılıkla hedefe yürüyeceğiz” şeklinde konuştu.

    Mehmet Cahit Turhan
    © AA / Ali Balıkçı
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    'Bu harekatları bugüne kadar yapmasaydık bunun bedelini çok daha ağır ödemek durumunda kalacaktık'

    Konuşmasının son bölümünde PKK’ya değinen Turhan, “Şuan dağda toplam 500 kişi kaldı. Sabah İçişleri Bakanımız açıkladı. İnlerinden çıkamıyorlar. Çünkü artık kendi silahını yapan, kendi savunma sistemini yapan, başkasına mahkum olmayan bir Türkiye var. Allah’ın izniyle bugün sınır ötesi harekatları yapabiliyorsak, bu başkalarından aldığımız silahlarla olmuyor. Eğer başkalarının yaptığı silahlara mahkum olsaydık, bugün ne Libya’da, ne Doğu Akdeniz’de, ne Irak’ta, ne Suriye’de harekat yapamazdık. Bugün yaptığımız bu harekatları bugüne kadar yapmasaydık bunun bedelini çok daha ağır ödemek durumunda kalacaktık. Bizden sonrakiler çok daha ağır bedeller ödemek durumunda kalacaktı. Çünkü hedef aslında Suriye, Irak değil. Bu bölgeyi yeniden dizayn etmek isteyen güçlerin hedefi Türkiye’dir. Bunu hepimiz biliyoruz” ifadelerini
    kullandı.

    Sosyal Tesisler’de düzenlenen kongreye Bakan Turhan’ın yanı sıra, AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ve AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu da katıldı.

    Etiketler:
    Çanakkale, Silah, Suriye, Libya, Cahit Turan
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