Tecavüzle suçlanan profesör davasında yaklaşık 1 saatlik görüntünün kayıp olduğu ortaya çıktı

Ankara'da sahibi olduğu hayvan hastanesinde çalışan veteriner hekime tecavüz ettiği suçlamasıyla Prof. Dr. Hasan Bilgili'nin tutuksuz yargılandığı davada mahkemenin incelenmesini istediği olay gecesine ait kamera kayıtlarında yaklaşık 52 dakikalık zaman diliminin kayıp olduğu ortaya çıktı.

Veteriner Prof. Dr. Hasan Bilgili Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde öğretim üyesi olduğu 2019 yılı Nisan ayında, kendisine ait hayvan hastanesinde çalışan veteriner Ç.B.'ye cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra tutuklandı; ancak savcılık tarafından re’sen tahliye edildi.

Olayla ilgili idari soruşturma kapsamında üniversitedeki görevinden çıkarılan Bilgili hakkında, 'nitelikli cinsel saldırı', 'cebir ve tehdit ile hürriyeti yoksun kılma', 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından 5 yıldan 27,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle de dava açıldı.

Tecavüz delillerini yok etmek için veteriner ve jinekolog doktorlaran yardım

Bilgili, delilleri yok etmek amacıyla ona yardım ettiği ileri sürülen veteriner hekim Serkan Durmaz ile Ç.B.'nin vücudundaki cinsel saldırı izlerini temizlediği iddia edilen jinekolog Dr. Hüseyin Şenyurt ile birlikte yargılanmaya başladı.

İlk duruşması 11 Aralık’ta yapılan dava kapsamında Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi'nin, sanıklar ve mağdur Ç.B.'ye ait cep telefonları ile güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi için istediği bilirkişi raporu tamamlandı.

Rapordaki kamera görüntülerinde Bilgili ile Ç.B.'nin mutfağa birlikte girişi, mutfaktan dışarıya doğru cep telefonunun fırlatılması, Bilgili'nin odadan çıkıp telefonu yerden alarak mutfağa dönmesi, Ç.B.'nin odadan çıkıp sendeleyip tökezlemesi ve koltuğa düşmesi, hemen ardından Bilgili'nin elinde telefon ile odadan çıkışı, Bilgili’nin Ç.B.'yi mutfağa getirmesi, Ç.B.'nin odadan hızla çıkışı, daha sonra Ç.B'nin sendeleyerek duvardan tutunarak başka bir odaya girişi yer aldı.

© Fotoğraf : Twitter 7 aylıkken evlatlık verilen kadın, öz annesine tecavüz edildiğini ortaya çıkarıp dava açtı

Serkan Durmaz'ın elinde serum askısı ve serum ile Ç.B'nin odasına girişi, Durmaz'ın merdivenleri temizleyip paspasla silmesi, sonrasında Durmaz’ın elinde steteskop ve farklı materyaller ile Ç.B’nin odasına defalarca girip çıkması ve sabah saat 08.15’te Ç.B.'nin Durmaz’ın yardımıyla araca bindirilmesi yer aldı.

Bilirkişi raporunun sonuç bölümünde, olayın yaşandığı geceye ait kamera görüntülerinde 1 saatlik zaman diliminin kayıp oluşuna dikkat çekildi.

Raporda ayrıca Ç.B.'nin telefonuna ait kayıtlarda annesinin olay gecesi 3 Nisan tarihinde saat 21.43’te gönderdiği "beni ara" ve saat 23.41’den sonra arka arkaya gönderdiği "saat kaç olursa olsun beni ara, merak ediyorum", "ameliyattaymışsın çıkınca ara" ve "sen arayana kadar uyumayacağım" mesajları da yer aldı.