Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alev Alatlı'yı ziyaret etti

Anadolu Ajansı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Politikaları Kurulu üyesi Alev Alatlı’yı ziyaret ettiği bilgisini aktardı.
Ziyaretin nedeniyle ilgili bir açıklama söz konusu olmazken, görüşmeye dair fotoğraf 'Erdoğan Dijital Medya' Twitter hesabından paylaşıldı.
Cumhurbaşkanımız @RTErdogan, Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Politikaları Kurulu üyesi Alev Alatlı’yı ziyaret etti. pic.twitter.com/2J0okYz8WO— Erdoğan Dijital Medya (@RTEdijital) February 23, 2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gün içinde eski Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın babası Sinan Kılıç'ın İstanbul'daki cenaze törenine katıldığı da belirtildi.
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