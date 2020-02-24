Dolar haftaya 6.10 seviyesinin üstünde başladı

İdlib’de yaşanan gelişmeler, corona virüsün küresel piyasalara etkileri ve Merkez Bankası’nın faiz indirim kararını arkasında bırakan piyasaya hareketli bir haftayı geride bıraktı. Dolar/TL yeni haftaya 6.10 seviyesinin üstünde başlarken cuma gece yarısı Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye’nin kredi notunu BB- ve görünümünü ‘durağan’ olarak teyit etti. Foreks anketinde de beklenti notun ve görünümün değişmeyeceği yönündeydi.

TL'yi baskı altına alan unsurlar

Saat 08:27 itibariyle dolar/TL 6.1102/6.1150’den euro/TL 6.6135/6.6211’den işlem görüyor. Kurun söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor.

Reuters’a konuşan bir bankanın döviz masası işlemcisi, “TL’yi baskılayan bir kaç ana unsur söyleyebiliriz. Küresel nedenler arasında dolardaki kuvvetli seyir oldukça önemli. Dolar euro ve tüm EM’lere karşı bir süredir aralıksız değer kazanıyor. Fed tutanaklarının yeni bir faiz indirimini değerlendirmeye kısa vadede alacak gibi görünmemesi de TL negatif. Öte yandan koronavirüs salgının ekonomik etkisi ve yen gibi normalde güvenli liman olan bir para birimini bile virüse yakınlık nedeniyle baskılayabilmiş olması da TL negatif” dedi.