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09:50 24 Şubat 2020
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    AK Partili Belediye Başkanı'na kaçak arazi soruşturması: 'Ufak bir dikkatsizlik'

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    İçişleri Bakanlığı, Manisa'nın AKP'li Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk hakkında ‘orman arazisine kaçak kongre merkezi' yaptığı için soruşturma açtı. Selçuk ise yaptığı savunmada "Ufak bir dikkatsizlik" ifadeleriyle savundu.

    İçişleri Bakanlığı, Manisa'nın AK Partili Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk hakkında ‘orman arazisine kaçak kongre merkezi' yaptığı için soruşturma açtı.

    Belediye Başkanı, kaçak inşaatla ilgili hem Kaymakamlık hem de Orman Bölge Müdürlüğü'ne yanlış bilgi verdi. İçişleri Bakanlığı'nın ön inceleme raporunda, kongre merkezinin tamamen orman arazisine yapıldığı, AK Partili başkanın bina yapımı izin başvurusu dahi olmadığını belirtildi. Orman işletmesinin hazırladığı ‘suç tutanağına' imza atmaktan kaçınan AK Partili Selçuk, kendini, "Ufak bir dikkatsizlik" diyerek savundu.

    Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre, Celal Bayar Üniversitesi'nin Mayıs 2018'de Demirci'de yapacağı Uluslararası Eğitim Araştırmacıları Derneği kongresi için AK Partili Başkan Selami Selçuk, orman arazisine kaçak kongre merkezi yaptı. Ancak bir vatandaş suç duyurusunda bulundu. Proje iptal edildi.

    'Şahsıma menfaat sağlamadım'

    Selami Selçuk, “Bu kongre merkezi şahsımıza menfaat sağlayacak bir şey değil. Ufak bir dikkatsizlik neticesinde olan birşey. Yargı neye karar verirse o olacak” dedi.

    Orman işletmesi, karaçam orman arazisi olan bölgedeki yapılaşmaya ilişkin suç tutanağı düzenledi. Orman muhafaza memurlarının Belediye Başkanı Selçuk'la yaptığı inceleme sonrası hazırlanan tutanağa başkan imza atmaktan kaçındı. Tutanakta “Demirci Belediyesi adına Selami Selçuk imzadan imtina etti” ifadesi yer aldı. İşgal edilen alanın ise 5 bin 253 metre kare olduğu kaydedildi.

    'Arazi bizim değil'

    Selami Selçuk, Demirci Kaymakamlığı'na 24 Nisan 2018'de ‘kaçak yapılaşmayı' şöyle itiraf etti: “İlçemizde 9 ila 11 Mayıs tarihlerinde yapılacak olan Uluslararası Bilimsel Kongre için belediyemiz tarafından 101 ada 52 parsele prefabrik kongre merkezi yapımına başlanmıştır. Bu konuda yetkililerden olumlu görüş alınmıştır. Ayrıca söz konusu alan kaplıca alanıdır, üzerinde tesisler mevcuttur.

    Kaymakamlığa yanlış bilgi verdi
    Selçuk, kaymakamlığa gönderdiği yazıda, orman arazisinin 2B kapsamına alınması için ilgili yerlere müracaat ettiğini de söyledi. Ancak ön inceleme raporunda, bu konuda hiçbir girişim olmadığı ortaya çıktı.

    Etiketler:
    Soruşturma, Kaçak, arazi, İçişleri Bakanlığı, Manisa, AK Parti
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