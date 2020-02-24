Bakan Koca: İran Sağlık Bakanı 'Kum kentini karantinaya alamayız' dedi, bunun üzerine sınırı kapattık

Hürriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile yaptığı görüşmeyi aktardığı bugünkü yazısında Koca'nın "İran Sağlık Bakanı'na 'Kum’u karantinaya alırsanız sınırı kapatmaya gerek kalmaz' dedim. Fakat Bakan 'Karantinaya alamayız' dedi. Biz de bunun üzerine sınırı kapatmak zorunda kaldık" dediğini aktardı.

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve yazarı Ahmet Hakan, İran'da ortaya çıkan ve 8 kişinin ölümüyle sonuçlanan Kovid-19 vakasıyla ilgili olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Bakan Koca'ya "İran sınırını kapatmakta biraz geç kalmadınız mı? Gelen gelmedi mi bu süreçte?" sorusunu yönelten Hakan, Koca'nın "Hayır. Gecikme yok. Çünkü biz iki gündür bütün önlemleri almıştık zaten. Karayoluyla, havayoluyla ve demiryoluyla İran’dan gelen herkesi sağlık taramasından geçirdik. Termal kamera kontrolünün ötesinde bir kontroldü yaptığımız: Sağlık kabinleri oluşturduk, hekimlerimiz görev aldı ve pasaport kontrolünden geçen herkes sağlık taramasından geçirildi. Şüpheli olanları, yani soğuk algınlığı belirtisi olanları içeri almadık. Bu belirtileri taşıyan Türk vatandaşlarını ise gözlem altına aldık" cevabını verdiğini söyledi.

Hakan'ın Bakan Koca ile gerçekleştirdiği röportaj şu şekilde:

- İran’da vakanın ortaya çıktığı yer Kum kenti mi?

Evet. Vakanın kaynak yeri orası... Kum kentinden gelenleri en baştan beri içeri almıyoruz.

- Kum kenti, İran makamları tarafından karantinaya alındı mı?

İki gün önce İran Sağlık Bakanı’na “Kum kenti dışında virüs için başka bir kaynak düşünüyor musunuz?” dedim. “Hayır” dedi. Tahran’da ve başka bazı şehirlerde de rastlanmış ama hepsi Kum kenti kaynaklı... Yani Kum kenti dışında salgına kaynaklık eden bir bölge yok. Kum kentinin Vuhan gibi karantinaya alınması gerekiyordu. Bunu İran Sağlık Bakanı’na söyledim. “Eğer Kum’u karantinaya alırsanız sınırı kapatma önlemi almamıza gerek kalmaz” dedim. Fakat İran Sağlık Bakanı, “Karantinaya alamayız” dedi. Biz de bunun üzerine sınırı kapatmak zorunda kaldık.

- İran sınırı ne zamana kadar kapalı olacak?

İran’daki salgının kontrol altına alınıp alınmadığına bakacağız. Buna göre karar vereceğiz.

© REUTERS / WANA HABER AJANSI Hamaney: Yabancı basın, koronavirüsü bahane ederek halkı seçimlere katılmaktan vazgeçirmeye çalıştı

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- İran’da Türk vatandaşları var. Onların durumu ne olacak?

İran’daki Türk vatandaşlarımız arasında gelmek isteyenleri Bilim Kurulu’nun önerileri doğrultusunda Türkiye’ye getireceğiz. Bunun bütün planlamalarını yaptık. Gelen bütün vatandaşlarımız 14 gün gözlem altında tutulacak

- Peki İran’a gitmek isteyenler gidebilecekler mi?

Türkiye’den İran’a gitmek isteyen Türk vatandaşlarına izin vermiyoruz. Göndermiyoruz. Ama mesela Türkiye’de bulunan İranlılar ülkelerine dönmek isterlerse gidebilirler.