İBB yeni çalışma arkadaşları arıyor

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İBB Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nde istihdam edilmek üzere çalışma arkadaşları aradıklarını belirtti.

İmamoğlu, "İBB'de işe alım süreçlerini şeffaf ve liyakate dayalı bir şekilde yürütmeye devam ediyoruz. Sosyal hizmetler alanında çalışmak isteyen, ilgili alanlarda eğitim almış kişiler https://kariyer.ibb.istanbul sayfası üzerinden başvuruda bulunabilir" açıklamasında bulundu.