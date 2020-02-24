İBB yeni çalışma arkadaşları arıyor

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İBB Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nde istihdam edilmek üzere çalışma arkadaşları aradıklarını belirtti.
İmamoğlu, "İBB'de işe alım süreçlerini şeffaf ve liyakate dayalı bir şekilde yürütmeye devam ediyoruz. Sosyal hizmetler alanında çalışmak isteyen, ilgili alanlarda eğitim almış kişiler https://kariyer.ibb.istanbul sayfası üzerinden başvuruda bulunabilir" açıklamasında bulundu.
İBB'de işe alım süreçlerini şeffaf ve liyakate dayalı bir şekilde yürütmeye devam ediyoruz.— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) February 24, 2020
Sosyal hizmetler alanında çalışmak isteyen, ilgili alanlarda eğitim almış kişiler https://t.co/Wfey53RJrn sayfası üzerinden başvuruda bulunabilir. pic.twitter.com/5zjLImueDK
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)