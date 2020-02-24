Antalya Valisi Karaloğlu: Rusya ile turistlerin yerli para birimlerini kullanması olasılığı görüşülüyor

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Ankara ve Moskova’nın Türkiye’deki tatil beldelerinde Rus turistler için ruble ile harcama yapılabilmesi olasılığını görüştüğünün ifade etti.

Rus basınına konuşan Antalya Valisi Münir Karaloğlu, iki ülkenin ilgili kurumları arasında Rus turistlerin Türkiye’de tatil yaparken ruble kullanılması olasılığının istişare edildiğini kaydetti.

Karaloğlu’na göre, konuyla ilgili halihazırda bazı anlaşmalara varılmış durumda ve ruble kullanımının önünün açılması turizmin gelişmesinde çok yardımcı olacak.

Karaloğlu, “Rus misafirlerimiz burada ruble ile, bizim yurttaşlarımız da Rusya’da lira ile ödeme yapabilirse bundan memnun olacağız” dedi.

Karaloğlu, konuyla ilgili henüz net bir karar alınmadığını, ancak gelişmelerin olduğunu ekledi.