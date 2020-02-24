CHP'li Kılıç da katıldı: Kadına şiddet 'Kadın Doğmak' adlı projeyle anlatıldı

CHP İzmir Milletvekili ve KİT Komisyonu Üyesi Av. Sevda Erdan Kılıç, Konak Belediyesi Toplumsal Cinsiyet Komisyonu'nun 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde kadına karşı şiddet ve kadın cinayetlerine yönelik farkındalık yaratmak için gerçekleştirdiği 'Kadın Doğmak' adlı projeye katıldı.

Kadınların yaşadığı şiddet makyajla yansıtıldı

TOBAV Başkanı Hale Gökalpsezer, sanatçı Nurhan Damcıoğlu, Türk Halk Müziği Koro Şefi Bahar Almaç, ressam Melis Korkmaz, Konak Belediyesi Meclis Üyesi Aslı Gündüz ile iş kadınları, Konak Belediyesi meclis üyeleri, gazeteciler ve sanatçıların da katıldığı projede kadınlara, 'şiddet gören kadınlara dikkat çekmek amacıyla' plastik makyaj yapıldı. Kadınların yaşadığı şiddet makyajla yansıtılmaya çalışıldı.

Projeye katılan kadınlara; yanık, kesik, kezzap, darbe gibi şiddet ve darp izleri özel efekt malzemeleri kullanılarak uygulandı. Makyajı Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuarı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Füsun Aşkar yaptı, fotoğraf sanatçısı Sibel Demirçivi de projeye katılan kadınların fotoğrafını çekti.

Fotoğraflar İzmir'de billboardlara asıldı

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç'ın da yer aldığı kadınların plastik makyajlı fotoğrafları Konak Belediye Başkanlığı tarafından İzmir'de billboardlara asıldı, projeye katılan kadınların kısa bir videosu da çekildi.

CHP'li Kılıç: Son 4 yılda 1652 kadın erkekler tarafından öldürüldü

CHP'li Kılıç, yaptığı yazılı değerlendirmede, Türkiye'de 2016’da 329, 2017’de 409, 2018’de 440 ve 2019 yılında 474 kadın olmak üzere son 4 yılda 1652 kadının erkekler tarafından öldürüldüğünü belirterek, şunları kaydetti:

'CHP'li kadın milletvekilleri olarak verdiğimiz kanun teklifimiz gündeme alınmalı'

"AKP’nin iktidara geldiği 2002’den sonraki yılda bu sayı sadece 83 idi. 16 yılda AKP iktidarlarında kadın cinayetleri dehşet verici bir şekilde yüzde 471 artmıştır. Erkekler bu cinayetlere; kendilerini aklamak için namus, töre, gelenek vb. birçok sebep bulmuşlardır. Nedeni ne olursa olsun, hiçbir kadın cinayetini kabul edemeyiz. Erkekler bu cinayetleri işledikten sonra buna, bizim kabul edemeyeceğimiz birçok neden mutlaka bulmaktadırlar. Bunu en son Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'i, öğrencisi Hasan İsmail Hikmet'in tabancayla vurduktan sonra bıçaklayarak öldürmesi olayında gördük. İlk ifadesinde ‘kopya çekerken yakalandığı ve hakkında tutanak tutulduğu için cinayet işlediğini’ itiraf eden Hikmet, cinayetten dört ay sonra haksız tahrik indirimden yararlanabilmek için, ‘ilişkileri olduğunu ve Şenel’den uzak durduğu için hakkında kopya işlemi yapıldığını’ iddia edebilecek kadar alçalabilmiştir, hayatını kaybeden masum bir kadın hakkında böylesi bir çirkin iftirada bulunabilmiştir.”

Kılıç, CHP’li kadın milletvekilleri olarak; bu yılın ilk yasama döneminde, 'kadın cinayetlerinde ve kadına yönelik her türlü şiddet suçlarında haksız tahrik, iyi hal ve bunun gibi hafifletici nedenlerin uygulanmaması, kadın cinayetleri ve her türlü şiddet suçlarında kültür, gelenek, töre ve benzeri sözde namus gerekçeleriyle haksız tahrik indirimi ya da iyi hal gibi hafifletici nedenlerin uygulanmaması, kadın cinayetleri ve her türlü şiddet suçlarının Türk Ceza Kanunu’nda özel suç olarak düzenlenmesi' ile ilgili kanun tekliflerinin hemen gündeme alınmasını istediklerini söyledi.

'Emine Bulut, Ayşe Tuba Arslan, Zeliha Erdem, Şule Çet, Ceren Damar, Nadira Kadirova unutulmasın'

Geçen yıl ağustos ayında Kırıkkale'de eski eşi Fedai Varan ile buluştuğu kafede kızının gözleri önünde bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut’un 'ölmek istemiyorum' sözüne karşılık 10 yaşındaki kızının 'Anne Lütfen Ölme' feryadının unutulmamasını isteyen CHP’li Kılıç, "Eskişehir’de öldürülen Ayşe Tuba Arslan’ın savcılığa yaptığı 23 suç duyurusunu dikkate almayanlar unutulmasın. Aydın’da Zeliha Erdemir’in savcılığa yaptığı 46 suç duyurusuna rağmen koruma almadığını kimse unutmasın. Şule Çet, Ceren Damar, Nadira Kadirova da unutulmasın. Şili’de başlayan, kadınların direnişini simgeleyen ve bizim de kadın milletvekili arkadaşlarımızla birlikte Meclis’te yaptığımız danslı protesto Las Tesis’i yasaklatanları da kimse unutmasın” dedi.