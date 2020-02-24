Kayıt
11:22 24 Şubat 2020
Canlı Yayın
    Arama

    CHP'li Kılıç da katıldı: Kadına şiddet 'Kadın Doğmak' adlı projeyle anlatıldı

    © Fotoğraf : CHP
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    Yazarı
    0 01
    Abone ol
    https://cdntr2.img.sputniknews.com/images/104146/29/1041462923.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202002241041462979-chpli-kilic-da-katildi-kadina-siddet-kadin-dogmak-adli-projeyle-anlatildi/

    CHP'li Sevda Erdan Kılıç, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde 'şiddet gören kadınlara dikkat çekmek amacıyla' gerçekleştirilen 'Kadın Doğmak' adlı projede yer aldı. Proje kapsamında kadınlara plastik makyaj yapılarak, kadınların yaşadığı şiddet makyajla yansıtılmaya çalışıldı.

    CHP İzmir Milletvekili ve KİT Komisyonu Üyesi Av. Sevda Erdan Kılıç, Konak Belediyesi Toplumsal Cinsiyet Komisyonu'nun 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde kadına karşı şiddet ve kadın cinayetlerine yönelik farkındalık yaratmak için gerçekleştirdiği 'Kadın Doğmak' adlı projeye katıldı.

    Kadınların yaşadığı şiddet makyajla yansıtıldı

    TOBAV Başkanı Hale Gökalpsezer, sanatçı Nurhan Damcıoğlu, Türk Halk Müziği Koro Şefi Bahar Almaç, ressam Melis Korkmaz, Konak Belediyesi Meclis Üyesi Aslı Gündüz ile iş kadınları, Konak Belediyesi meclis üyeleri, gazeteciler ve sanatçıların da katıldığı projede kadınlara, 'şiddet gören kadınlara dikkat çekmek amacıyla' plastik makyaj yapıldı. Kadınların yaşadığı şiddet makyajla yansıtılmaya çalışıldı.

    Projeye katılan kadınlara; yanık, kesik, kezzap, darbe gibi şiddet ve darp izleri özel efekt malzemeleri kullanılarak uygulandı. Makyajı Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuarı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Füsun Aşkar yaptı, fotoğraf sanatçısı Sibel Demirçivi de projeye katılan kadınların fotoğrafını çekti.

    Fotoğraflar İzmir'de billboardlara asıldı

    CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç'ın da yer aldığı kadınların plastik makyajlı fotoğrafları Konak Belediye Başkanlığı tarafından İzmir'de billboardlara asıldı, projeye katılan kadınların kısa bir videosu da çekildi.

    CHP'li Kılıç: Son 4 yılda 1652 kadın erkekler tarafından öldürüldü

    CHP'li Kılıç, yaptığı yazılı değerlendirmede, Türkiye'de 2016’da 329, 2017’de 409, 2018’de 440 ve 2019 yılında 474 kadın olmak üzere son 4 yılda 1652 kadının erkekler tarafından öldürüldüğünü belirterek, şunları kaydetti:

    © AA / Aytaç Ünal
    CHP'li Çakırözer, Ayşe Tuba'nın ailesiyle birlikte Meclis'ten seslendi: Kadına yönelik şiddetin uzlaştırması olmaz
    "AKP’nin iktidara geldiği 2002’den sonraki yılda bu sayı sadece 83 idi. 16 yılda AKP iktidarlarında kadın cinayetleri dehşet verici bir şekilde yüzde 471 artmıştır. Erkekler bu cinayetlere; kendilerini aklamak için namus, töre, gelenek vb. birçok sebep bulmuşlardır. Nedeni ne olursa olsun, hiçbir kadın cinayetini kabul edemeyiz. Erkekler bu cinayetleri işledikten sonra buna, bizim kabul edemeyeceğimiz birçok neden mutlaka bulmaktadırlar. Bunu en son Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'i, öğrencisi Hasan İsmail Hikmet'in tabancayla vurduktan sonra bıçaklayarak öldürmesi olayında gördük. İlk ifadesinde ‘kopya çekerken yakalandığı ve hakkında tutanak tutulduğu için cinayet işlediğini’ itiraf eden Hikmet, cinayetten dört ay sonra haksız tahrik indirimden yararlanabilmek için, ‘ilişkileri olduğunu ve Şenel’den uzak durduğu için hakkında kopya işlemi yapıldığını’ iddia edebilecek kadar alçalabilmiştir, hayatını kaybeden masum bir kadın hakkında böylesi bir çirkin iftirada bulunabilmiştir.”

    'CHP'li kadın milletvekilleri olarak verdiğimiz kanun teklifimiz gündeme alınmalı'

    Kılıç, CHP’li kadın milletvekilleri olarak; bu yılın ilk yasama döneminde, 'kadın cinayetlerinde ve kadına yönelik her türlü şiddet suçlarında haksız tahrik, iyi hal ve bunun gibi hafifletici nedenlerin uygulanmaması, kadın cinayetleri ve her türlü şiddet suçlarında kültür, gelenek, töre ve benzeri sözde namus gerekçeleriyle haksız tahrik indirimi ya da iyi hal gibi hafifletici nedenlerin uygulanmaması, kadın cinayetleri ve her türlü şiddet suçlarının Türk Ceza Kanunu’nda özel suç olarak düzenlenmesi'  ile ilgili kanun tekliflerinin hemen gündeme alınmasını istediklerini söyledi.

    'Emine Bulut, Ayşe Tuba Arslan, Zeliha Erdem, Şule Çet, Ceren Damar, Nadira Kadirova unutulmasın'

    Geçen yıl ağustos ayında Kırıkkale'de eski eşi Fedai Varan ile buluştuğu kafede kızının gözleri önünde bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut’un 'ölmek istemiyorum' sözüne karşılık 10 yaşındaki kızının 'Anne Lütfen Ölme' feryadının unutulmamasını isteyen CHP’li Kılıç, "Eskişehir’de öldürülen Ayşe Tuba Arslan’ın savcılığa yaptığı 23 suç duyurusunu dikkate almayanlar unutulmasın. Aydın’da Zeliha Erdemir’in savcılığa yaptığı 46 suç duyurusuna rağmen koruma almadığını kimse unutmasın. Şule Çet, Ceren Damar, Nadira Kadirova da unutulmasın. Şili’de başlayan, kadınların direnişini simgeleyen ve bizim de kadın milletvekili arkadaşlarımızla birlikte Meclis’te yaptığımız danslı protesto Las Tesis’i yasaklatanları da kimse unutmasın” dedi.

    Etiketler:
    Konak, İzmir, AK Parti, Cinayet, Bıçaklama, Şule Çet, Zeliha Erdemir, Ayşe Tuba Arslan, Ceren Damar, Emine Bulut, Dayak, CHP, Sevda Erdan Kılıç, Kadına şiddet, 8 Mart Kadınlar Günü, Nadira Kadirova
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Tarihi kale kısmında biten liman inşaatının yanı sıra yeni yerleşkede bulunan arkeopark alanında ise diğer liman inşaatı devam ediyor.
    Antik kent Hasankeyf’te evler, köprüler, yollar sular altında
    Karikatür
    ABD istihbaratı: Rusya, Trump'ın tekrar seçilmesi için müdahalede bulunuyor
    İnfografik
    'Yüzyılın Anlaşması'nın ana maddeleri
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet