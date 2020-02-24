Rize Emniyet Müdürü Verdi'yi öldüren polis memuru 'FETÖ'den de tutuklandı

Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi öldüren memuru İsmail Hakkı Sarıcaoğlu 'FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan da tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yeniden soruşturma açılan ve eski Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi öldürdüğü tutuklu yargılanan İsmail Hakkı Sarıcaoğlu, 'FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.

İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığıyla bağlanan şüpheli polis memuru Sarıcaoğlu'nun ifadesi aldı.

Hakimlik, Sarıcaoğlu'nun 'FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklanmasına karar verdi.

Altuğ Verdi 11 Aralık 2018'de makamında trafik polisi Sarıcaoğlu tarafından makamında vurulmuştu.