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    Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum,

    Bakan Kurum: Van'da kalıcı konutlar için çalışma başlatmış durumdayız

    © AA / Özge Elif Kızıl
    Türkiye
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    Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, İran'da meydana gelen depremde Van'da hasar gören yapılara ilişkin, "Hak sahibi vatandaşlarımıza kalıcı konutlar için çalışma başlatmış durumdayız" dedi.

    Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AA Editör Masası'na katılarak, gündeme ilişkin soruları yanıtladı ve değerlendirmelerde bulundu.

    Türkiye-İran sınırında dün meydana gelen 5.9 büyüklüğünde depreme ilişkin son bilgiler ve bölgede yıkılan evlerle ilgili nasıl bir çalışma yapılacağı sorulan Kurum, depremde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi.

    Kurum, ülke topraklarının yüzde 66'sının, nüfusun da yüzde 71'inin deprem bölgelerinde yer aldığını ifade etti.

    Son zamanlarda Elazığ, Malatya, Denizli, Manisa, Konya ve son olarak dün de Van'da depremler yaşandığını anlatan Kurum, "Son 1 asırda yaşamış olduğumuz depremlerden 56'sı, 6 üzerinde şiddetteki depremler... 80 bin canımız gitti. 1999'da yüzyılın depremi diyeceğimiz Marmara Depremi'nde 18 bin canımız gitti. Düzce Depremi'nde aynı şekilde birçok ocağa ateş düştü. Dün Van'da gerçekleşen İran merkezli deprem nedeniyle Başkale ve Saray ilçelerinde hissedilen deprem sebebiyle 9 vatandaşımız hayatını kaybetti, 50 vatandaşımız da yaralandı" diye konuştu.

    ‘En fazla hasar Başkale ve Saray ilçelerinde’

    Dün Elazığ'da çalışmalar yürüttüklerini, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Van'a gittiğini aktaran Kurum, bakanlığın afet koordinasyon birimleri ve hasar tespit çalışmaları yapacak ekiplerinin hızlı bir şekilde Van'a hareket ettiğini hatırlattı.

    Elazığ depremi, çadırdaki depremzedeler, AFAD, çadır
    © Sputnik / Sertaç Kayar
    Deprem bölgesine 126 milyon 500 bin lira nakdi yardım gönderildi
    Hasar tespit çalışmaları neticesinde Başkale ve Saray ilçesine bağlı birçok köyde hasarın oluştuğunu gözlemlediklerine işaret eden Kurum, şunları söyledi:

    "Sınır bölgesinde yaklaşık 13 köyümüz... Özellikle, Özpınar, Ömerdağlı, Kaşkol, Güvendik, Böğrüpek ve Gelenler köylerinde çok sayıda yapının kerpiç ve yığma taş yapılardan oluştuğunu gördük. İlk belirlemelere göre 254 konut ve 297 ahırın yıkık, 694 yapının da ağır hasarlı olduğunu tespit ettik. Hasar tespitlerimiz bugün de arkadaşlarımız tarafından yapılmakta. Daha önce yapmış olduğumuz uygulamalar çerçevesinde de hemen Van'da Toplu Konut İdaresi Başkanlığımız ekipleri, yine bakanlığımızın kentsel dönüşüm ekipleri bugün itibariyle sahadalar. Hemen yer tespit çalışmalarını yapıyoruz. Hak sahibi vatandaşlarımıza kalıcı konutlar için çalışma başlatmış durumdayız. En kısa zamanda inşallah diğer illerde olduğu gibi Van'da da vatandaşlarımızın yarasını sarma sürecine hızlı bir şekilde girmiş olacağız."

    ‘99 sonrası yapılarda herhangi bir yıkımla karşılaşmıyoruz’

    Bakan Kurum, "Genelde yapı kalitesine ilişkin eleştiriler var. Böyle bir sorunumuz var diyebilir miyiz?" sorusu üzerine, depremden sonra genelde aslında depremin değil binanın, yapının öldürdüğünün net bir şekilde ortaya çıktığını dile getirdi.

    Elazığ'da deprem
    © DHA /
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    Elazığ, Malatya ve Manisa'da yaşanan depremlere bakıldığında binaların hepsinin niteliklerin yığma ve kerpiçten olduğunu gördüklerini vurgulayan Murat Kurum, şunları kaydetti:

    "Genelde ömrünü tamamlamış, herhangi bir mühendislik hizmeti almamış, donatısının olmadığı, eksik olduğu, beton kalitesine baktığımızda ya deniz kumu ile yapılmış ya da beton hizmeti almamış yapıların olduğunu görüyoruz. Yıkımların da en çok bu alanlarda olduğuna şahit olduk. Deprem muhakkak şehrimiz, ülkemiz için önemlidir ama 99 sonrası yapılan yapılara baktığınızda biz herhangi bir yıkımla karşılaşmıyoruz. Çok ufak hasarlar oluşuyor. Dolayısıyla yapıların niteliği depremde çok önem arz ediyor."

    ‘Elazığ tarihindeki en büyük kentsel dönüşüm projesini başlatacağız’

    Elazığ merkezli depremin ardından başlatılan çalışmalara ilişkin bilgi veren Kurum, Elazığ'ın tarihindeki en büyük kentsel dönüşüm projesini başlatacaklarını ve Elazığ ve Malatya'daki kalıcı konutları yıl sonuna kadar tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.

    Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu. Bakan Kurum, 24 Ocak'ta Elazığ'da meydana gelen ve Malatya'da da etkili olan 6.8 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklamalarda bulundu.
    © AA / Özge Elif Kızıl
    Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu. Bakan Kurum, 24 Ocak'ta Elazığ'da meydana gelen ve Malatya'da da etkili olan 6.8 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklamalarda bulundu.
    ‘İstanbul'da 7 bin 615 binanın acil şekilde yıkılması gerekiyor’

    Bakan Kurum, "Biz riskli binada vatandaşımızı oturtmayacağız. Vatandaşımızla birlikte dönüşüm sürecini yapmak durumundayız. Şu an İstanbul'da 7 bin 615 binanın acil şekilde yıkılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

    Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "Vatandaşlarımızdan ricamız, riskli binalarıyla ilgili risk tespiti talebinde bulunsunlar" diye konuştu.

    Bakan Kurum, kentsel dönüşüm ve deprem dönüşümüyle alakalı 230 milyar liralık proje yürütüldüğünü ve 170 milyarının da tamamlanmış olduğunu dile getirdi.

    ‘Projemizi kararlı şekilde yürütmeye gayret gösteriyoruz’

    Kanal İstanbul Projesi'ne de değinen Kurum, "Düzeltilmesi gereken ne varsa bunu da dikkate almak suretiyle projemizi kararlı şekilde yürütmeye gayret gösteriyoruz" dedi.

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    Etiketler:
    Konut, Kanal İstanbul Projesi, Kanal İstanbul, Süleyman Soylu, Marmara Depremi, Konya, Manisa, Elazığ, Van, Türkiye, AA Editör Masası, İran, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
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