Soyer mal varlığını güncelledi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, eşi Neptün Soyer’le birlikte mal varlığını güncelledi. Soyer çiftinin 5 aylık süreçte mal varlığında herhangi bir artış olmadı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, en son geçen yılın ekim ayında açıkladığı mal varlığını güncelledi. Geçen 5 aylık süreçte Tunç Soyer ve eşi Neptün Soyer'in mal varlığında herhangi bir artışın olmadığı görüldü.

Soyer’in mal varlıklarında, arsa bina, otomobil, kooperatif hissesi ile banka hesaplarındaki paralar yer alırken, altın ve mücevherat olmadığı gözlendi.

© Fotoğraf : Cumhuriyet

© Fotoğraf : Cumhuriyet 1 / 2 © Fotoğraf : Cumhuriyet

Soyer, mal varlığı beyanını İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan 'Bizİzmir' sitesinde paylaştı.