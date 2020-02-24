Enerji Bakanı Dönmez: Üçüncü sondaj gemisini İngiltere'den alıyoruz, Cumhurbaşkanından isim babası olmasını isteyeceğiz

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Türkiye'nin üçüncü sondaj gemisinin İngiltere'den alındığını ve birkaç hafta içinde Türkiye'de olacağını açıkladı. Dönmez, "Gemimizin ismi henüz belirlenmedi. Cumhurbaşkanımızdan isim babası olmasını isteyeceğiz. Geminin Akdeniz'de çalışma ihtimali yüksek" diye konuştu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 3. Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar Zirvesi'nin özel oturumunda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de 2 sismik arama ve 2 sondaj gemisiyle hidrokarbon arama çalışmalarını devam ettirdiğini ifade eden Dönmez, Libya ile yapılan deniz yetki mutabakat anlaşmasıyla Doğu Akdeniz'deki yetki alanlarının netleştirildiğini belirtti.

Bu kapsamda, Türkiye'nin üçüncü sondaj gemisini de satın aldığına dikkati çeken Dönmez, "Üçüncü sondaj gemisini İngiltere'den alıyoruz. Geminin liman işlemleri için süreç devam ediyor, birkaç gün içinde seyre başlayacağını ve birkaç hafta içinde Türkiye'de olacağını söyleyebilirim. Gemimizin ismi henüz belirlenmedi. Cumhurbaşkanımızdan isim babası olmasını isteyeceğiz. Geminin Akdeniz'de çalışma ihtimali yüksek ama uzun süre çalışmaya ara verdiğimiz Karadeniz'e de gemilerimizden birini gönderebiliriz. Ayrıca, dost ve kardeş ülkelerden bizden teknik hizmet almak için talepler geliyor. Onları da değerlendirebiliriz" dedi.

'TANAP ve TürkAkım Türkiye'nin enerji arz güvenliği için önemli'

Doğu Akdeniz'de gerçekleştirilmek istenen EastMed Boru Hattı Projesi'nin ekonomik karşılığı bulunmadığını ve hukuki zeminden yoksun olduğunu belirten Dönmez, "Bu projenin hayata geçmesi bana göre bir hayal" ifadesini kullandı.

Dönmez, Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP) ve TürkAkım'ın Türkiye'nin enerji arz güvenliği için önemli projeler olduğunu vurgulayarak, "Bu iki proje bizim ulusal enerji arz güvenliğimize katkı sağlayacak" dedi.

Türkiye'nin doğalgaz depolama kapasitesinin de giderek arttığını dile getiren Dönmez, Tuz Gölü Doğal Gaz Depolama ve Silivri Yer Altı Doğal Gaz Depolama tesislerinin genişletme çalışmaları bittiğinde ülkenin gaz tüketiminin yüzde 20'sine karşılık gelen 10 milyar metreküp doğalgazın depolanabileceğini anlattı.