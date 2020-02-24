THY, 27 Şubat'a kadar İran'a gerçekleştireceği bazı uçuşlarını iptal etti

Türk Hava Yolları (THY), İran'a düzenlediği bazı uçuşlarını 27 Şubat'a kadar durdurma kararı aldı.

Edinilen bilgiye göre, İran'da koronavirüsün etkisini artırması üzerine Türk Hava Yolları (THY), bu ülkeye gerçekleştirdiği seferlerde bir dizi önlem aldı. Bu önlemler kapsamında THY, 27 Şubat'a kadar İran'ın İsfahan, Meşhed, Şiraz ve Tebriz'e düzenleyeceği seferlerini iptal etti.

THY, Tahran seferlerini ise 2’ye düşürme kararı aldı. Tahran'a giden uçaklarda yolcu taşınmasında bir engel bulunmazken, dönüş seferlerinde ise İran'da bulunan sadece Türk yolcular uçağa kabul edilecek.

THY, bu süreçte ulusal ve uluslararası otoritelerle koronavirüs kaynaklı durum değerlendirilmesi yapmaya devam edecek.