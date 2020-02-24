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16:01 24 Şubat 2020
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    'Erkek arkadaşım beni kızgın yağ ile yaktı' demişti, duruşmada inkar etti

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    Türkiye
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    Küçükçekmece’de cezaevinden izinli çıkarak Kübra Tayfur’a kızgın yağ attığı iddiasıyla yargılanan Ersin Ülker ilk kez hakim karşısına çıktı. Tayfur, duruşmada şikayetinden vazgeçtiğini belirtince mahkeme başkanı “Adli Tıp Kurumu raporunda vücudunda 2. ve 3. dereceden yüzde 26 oranında yanık var. Kendini mi yaktın? Üç harfliler mi yaktı seni?” dedi.

    İstanbul Küçükçekmece'de 15 Eylül 2019 tarihinde cezaevinden izinli çıkarak birlikte yaşadığı Kübra Tayfur’un vücuduna ve yüzüne kızgın yağ attığı iddiasıyla yargılanan Ersin Ülker ilk kez hakim karşısına çıktı.

    Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Ersin Ülker getirilirken, müşteki Kübra Tayfur ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın avukatı katıldı. Sanık Ülker’in avukatı duruşmaya gelmediği için sanığın savunması alınmadı.

    'Yalan söyledim'

    Söz verilen Kübra Tayfur, birlikte yaşadığı Ülker ile evli olmadığını ve 2 çocukları olduğunu belirterek, "Şikayetçi değilim. Eşim Edirne Açık Cezaevi’nde yatıyordu. 1 hafta kadar beraber kaldık, çocuklarımızla güzel zaman geçirdik. Kardeşi eşimi dövmüş. Biz de tartışmaya başladık. ‘5 ay sonra cezaevinden çıkacaksın nasıl açıklayacaksın yüzünü cezaevindekilere’ dedim. Tartışmaya başladık, beni itince çaydanlıktaki yağ üzerime döküldü. Bana saldırmadı, ben kızgın olduğum için yalan söyledim.” dedi.

    Mahkeme Başkanı: Seni üç harfliler mi yaktı?

    Sanık savcılıktaki ifadelerini reddedince Mahkeme Başkanı Ali İhsan Horasan, “Adli Tıp Kurumu raporunda 2. ve 3. dereceden yüzde 26 oranında vücudunda yanık var. Vücudunda yaşamını tehlikeye sokacak şekilde yanık var. Kendini mi yaktın? Üç harfliler mi yaktı seni? Çaydanlıkta yağ ne arıyordu?” diye sordu.

    Bakanlık avukatı şikâyetçi oldu

    Duruşmaya katılan Aile ve Sosyal Politikalar Avukatı ise şikayetçi olduklarını belirterek “Müştekinin soruşturma aşamasında verdiği ifadeler ve Adli Tıp Kurumu’nun verdiği rapor dikkate alınsın” dedi.

    Heyet sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Kübra Tayfur ise tutukluluk kararını duyunca gözyaşlarını tutamadı.

    İddianameden

    Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede sanık Ersin Ülker’in 15 Eylül 2019 tarihinde müşteki Kübra Tayfur’un evine izinsiz bir şekilde bıçakla girdiği belirtildi. Ülker’in çaydanlık içerisinde yağ kaynattığını ve kızgın yağı Tayfur’un yüzüne döktüğü anlatılan iddianamede Ülker hakkında 'Canavarca hisle öldürmeye teşebbüs' ve 'Konut dokunulmazlığını ihlal etme' suçlarından 14 yıldan 23 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

    Ayrıca, Ülker'in 'Hırsızlık', 'Yağma', 'Uyuşturucu madde satışı', 'Aile içi şiddet' suçlarından 38 kaydı bulunduğu öğrenilmişti. 

    Etiketler:
    Cezaevi, Şiddet, Dava, Küçükçekmece
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